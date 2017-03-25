“Bana ‘terörist’ diyecek olanın alnını karışlarım”

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, “‘Hayır’ diyen hayır diyecek. Ben ‘Hayır’ diyorum. Bana ‘terörist’ diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, “Aydınlık bir Türkiye için ‘Hayır'” çağrısında bulundu.

“Bizim yüzyıllık geleneğimiz. Siyasi kutsalımız”

Meclis’in önemine değinen Baykal, “Asırlık bir karar alacağız. Çocuklarımızı etkileyecek. Bu bir siyasi seçim değil. Bu bizim yüzyıllık geleneğimiz. Siyasi kutsalımız. Meclis şu kadar insanın bir araya gelip görev yaptığı organ değil. Milletin iradesinin temsilcisi. O meclis devrilir devrilmez ayrı. Millet kendisini Meclis’te ifade eder. Onu ortadan kaldıracak başka bir güç merkezi yoktur. Aranmamalıdır. Bulunamaz” ifadelerini kullandı.

Baykal, “Bugüne kadar kabul ettiğimiz 4 anayasada da birbirinden farklı da olsa, milletin üstünlüğü, egemenliği felsefesi daima kabul görmüştür. Bu anayasayı kimin hazırladığı belli değil. İmzası olanlara sorduğumuzda ‘boş kağıda imza attım’ diyor. Arkasında siyasi bir güç var. Bu doğrultuda hepsi imza atıyor. Anayasa hazırlanıp önümüze getiriliyor” diye konuştu.

Baykal, “Bu anayasa, Birleşmiş Milletlere üye 200 ülkesinin hiçbirinde yok. Hayatta, dünyada yok. Tarihimizde de yok. Cumhuriyet öncesinde de yok. Savaşı Meclis yönetmiş” dedi.

“Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis’i beğenmemiş, dudak bükmüş”

Baykal, “Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis’i beğenmemiş. Dudak bükmüş. Onunla olmuyor değil seninle olmuyor seninle. Günümüzde kural kanundur ferman değildir. Ferman çağı geçti. 80 milyon adına karar veremez bir kişi” dedi.

“Tek adam dediğimiz zaman sayın cumhurbaşkanı kızıyor”

Baykal, “Bütçeyi bir kişi istediği gibi planlayacak. İster saray yapacak. İster Suriyelilere maaş bağlayacak. İster uygun gördüğü şekilde harcayacak. Olmaz böyle bir şey. Millet adına bir temsilcinin söz söyleme yetkisi olmayacak. Tek adam dediğimiz zaman sayın Cumhurbaşkanı kızıyor. Hakaret olsun diye söylemiyoruz. Gerçek. Kendisini yargılayacak olan anayasa mahkemesinin 15 üyesinin bizzat 12’sini yazarsa, 3’nü de Meclis’e seçtirirse kendisini yargılayacak olanları bizzat kendisi oluşturursa yargı denetiminden bahsedilebilir mi? Siz bakmayın o köprülere yazılanları. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak deniliyor. Bu alay etmek alay” ifadelerini kullandı.