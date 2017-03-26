Bahçeli: CHP boşuna uğraşmasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum mitinginde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Yürütme güçlenecek yasama asli görevine tam manasıyla dönecek. İlk defa Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk geliyor. CHP boşuna uğraşmasın. PKK, FETÖ, DHKP-C engel olmaya çalışsalar da 16 Nisan’da milli beka için ‘Evet’ mührünü vuracağız. Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına ‘Evet’ diyoruz.”