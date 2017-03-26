Erzurum mitinginde konuşan MHP Lideri Bahçeli, ”CHP boşuna uğraşmasın. PKK, FETÖ, DHKP-C engel olmaya çalışsalar da 16 Nisan’da milli beka için ‘Evet’ mührünü vuracağız. Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına ‘Evet’ diyoruz” ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum mitinginde konuştu.
Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
”Yürütme güçlenecek yasama asli görevine tam manasıyla dönecek. İlk defa Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk geliyor. CHP boşuna uğraşmasın. PKK, FETÖ, DHKP-C engel olmaya çalışsalar da 16 Nisan’da milli beka için ‘Evet’ mührünü vuracağız. Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına ‘Evet’ diyoruz.”
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