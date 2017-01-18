“Bahar mezarı”

“İskeleden çıktım yan basa basa…”

…

Arap Ali 1940’lı yılların başında İngiliz askerleri tarafından pusuya düşürülüp süngülenmişti.

Yedi bıçak yarasına dayanmaz olmuştu.

Mağusa limanında.

Oracıkta ölmüştü.

Son Vali Sir Hugh Food şapkasında bir kuşkanadı ile akşam saatlerinde aynı limandan, Mağusa limanından ayrılırken,

Ali’nin o limanda akan kanının üzerinden 20 yıl kadar zaman geçecek ve türküdeki çığlıklara rağmen hiç uyanmayacaktı…

…

Böyle ılık bir kış günüydü aylardan Ocak.

Zemheri geceler geride kalmıştı ki ayazı fena olurdu silah dipçiklerinde buz keserdi askerin elleri.

Kurşunlar tekrar patladığında “Kış mezarları” hazırlanıyordu sokak buluşmaları geride kaldığında.

Ama kimse o şiirden haberdar değildi…

…

Kış mezarına gömsünler sizi

Sokaklar gibi buluştunuzdu

Çarşılar gibi seviştinizdi

Kış mezarına gömsünler sizi

…

İskeleden yan basa basa çıkmış,

Mağusa limanına varmış,

Yedi bıçak yarasına dayanamamıştı…

…

Arap Ali’yi de bilmiyordu ahali.

Ne onun hayatını,

Ne onun türküsünü.

Ama hepsinin hayatı Arap Ali’ninkinden farksız değildi…

…

Böyle ılık bir kış günüydü.

Güz mezarları hazırlanıyordu salahlar patladığında ki şeher tekmil kan ve barut altındaydı.

Barikatlar kurulmuş, sokaklar tel örgülerle bölünmüştü.

Daracık sokaklarda insanlar yan basa basa yürüyordu.

Dibelik tenhalaşmıştı her yer.

Göz, gez ve arpacık ucundaydı hayat ve aşklar.

11 yıl böyle geçecekti.

Lakin hayat her şeye rağmen güzeldi.

Sinemalar açılıyor, parklar bahçeler canlanıyordu.

Hafta sonları geldi mi insanlar en güzel elbiselerini giyerek Lefkoşa’nın pastanelerinde, bahçelerinde dolanıyor, sokaklarda kenar kenar yürüyorlardı ki her sokak aynı yere çıkmaktaydı.

Kapılar bir açılıp bir kapanıyordu…

…

Zaman ilerleyecek, 1974 yaşanacak,

Bu sefer “yaz mezarları” hazırlanacaktı…

…

Yaz mezarına gömsünler sizi

İlk kezmiş gibi buluştunuzdu

Son kezmiş gibi seviştinizdi

Yaz mezarına gömsünler sizi

…

İnsanlar yan basa basa bir başka hayata yelken açacaklar,

Ve ne olacaksa bu tarihten sonra olacaktı.

O tenha sokaklar dibelik mezarlığa çevrilecekti.

Kapıları, hanayları, kerpiç duvarları, avluları, sündürmeleri gömülecekti olduğu yere bu kadim şehrin…

…

Güz mezarına gömsünler sizi

Salkımlar gibi buluştunuzdu

Ağular gibi seviştinizdi

Güz mezarına gömsünler sizi

…

Çok zaman geçti üzerinden kimin yüzü güldü, kim gülerek öldü?

Her seferinde hüsranla geçti her şey.

Bölünmüş ve paramparça edilmiş haritalar konuşuldu sürekli bütünü dururken.

Şimdi son demindedir deniliyor görüşmelerin ve her şey yine hüsranla bitecek üstelik bahar yaklaşırken.

O zaman şu satırlar armağan olsun size:

…

Bahar mezarına gömsünler sizi

Yapraklar gibi buluştunuzdu

Kokular gibi seviştinizdi

Bahar mezarına gömsünler sizi