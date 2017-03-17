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17 Mart 2017

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Bahar Candan’ın ağlaması Hakan Ural’ı şoke etti

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Bahar Candan’ın ağlaması Hakan Ural’ı şoke etti
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İşte Benim Stilim’in yaklaşık 3 gün önce yayınlanan bölümüne ‘konuk jüri’ olarak Hakan Ural katıldı. Ural, yarışmacılardan Bahar Candan’ın ilginç ağlama stili karşısında şoke oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı ‘İşte Benim Stilim’de şaşırtan anlar yaşandı. Jüri, Hakan Ural’a Bahar’ı anlattığı sırada geçen sezon yarışan ve Bahar Candan’ın en sevdiği arkadaşı Lara Su Özsoy’un fotoğrafı ekrana verildi. Bahar ağlamaya başlayınca Hakan Ural şaşkınlığını gizleyemedi ve ağzı açık kaldı. Ural, ‘Gerçek mi?’ diye diğer jüri üyelerine sordu.

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