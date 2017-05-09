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09 Mayıs 2017

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Bahar Candan’dan videolu Murat Boz paylaşımı

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Bahar Candan’dan videolu Murat Boz paylaşımı
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan gündemden düşmüyor. Murat Boz ve Eser Yenenler’le ilişkilerinden sonra magazin gündeminde zirveye oturan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Murat Boz 3 Mayıs akşamı Eser yenenler’le birlikte bir mekanda eğlenmiş ve geceyi Yenenler’in evinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle geçirmişti.

 

Hafta sonuna damga vuran olayın yankıları halen devam ederken, İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bahar Candan Instagram hesabından saatini gösterir gibi yapıp tablette açık olan Murat Boz ile kendisinin bulunduğu haberin yazısını çekip videoyu paylaştı.

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