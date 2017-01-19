Bağlıköylülerle hükümet arasında arsa kavgası

İçişleri Bakanlığı’nın Bağlıköy’de gençlere dağıtılacağını duyurduğu kırsal kesim arsalarına 30 genç başvurdu ancak aralarından sadece bir kişiye arsa verilince köylünün tepkisi büyük oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

İçişleri Bakanlığı Ekim 2016 ayı içerisinde Konut Edindirme Birimi’nin kırsal kesim arsaları için Boltaşlı, Gelincik, Alayköy, Korkuteli, Muratağa, Ağıllar, Ziyamet, Mutluyaka ve Bağlıköy’de gençlere arsa dağıtılacağını duyurmuştu.

Bakanlık, 28 Ekim 2016-28 Kasım 2016 tarihleri kırsal kesim arsası almak isteyen gençlerin müracaat yapabileceğini ve gençlerin bu arsalar üzerine uzun vadeli kredilerle ev yaparak ev sahibi olabilecekleri müjdesini vermişti.

Bağlıköy’den 30 genç başvurdu 1’ine verildi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in açıklamaları üzerine Bağlıköy’den 30 genç kırsal kesim arsası alabilmek için bakanlığa müracaat ederek forum doldurdu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Konut Edindirme Birimi’ne müracaat eden 30 gencin araştırıldığını ancak 19’unun uygun olmadığı 10’nunun ise anne ve babalarının evlerinde kaldıkları gerekçesiyle hak sahibi özelliği taşımadığı duyurdu. 30 kişiden yalnızca 1 gencin kriterlere uyduğu için arsa verildi.

Arsa alamayan gençler durumu protesto etti

Geçtiğimiz gün kırsal kesim arsalarının verileceği yer olan Bağlıköy’de eski futbol sahası yanında toplanan gençler haklarını aradı. Gençler, Bağlıköy’ün dışında kalan gençlerin ve Bağlıköylü olmayıp da başka yerleşim yerlerinde ikamet eden evsiz gençlerin arsa sahibi olamamasını eleştirdi. Bağlıköy’de yalnızca 1 gencin kırsal kesim arsası almaya hak sahibi olduğundan bahseden gençler protestolarının arsa alan gence değil, bakanlığa olduğunu kaydetti.

Ailelerde tepki gösterdi

Aileler, bakanlığın Bağlıköy’de gençlere kırsal kesim arsası dağıtacağı açıklamanın yalnızca kağıt üzerinde kaldığını, dağıtılacak olan arsaların yerinin dahi tam olarak belli olmadığını söyledi. Aileler sözde verilecek olan arsaların sit alanında olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Aileler, köyde var olan gençlerin ve köy dışında yaşayan ancak evi olmayan gençlerin köylerine de sahip çıkmak ve köye yerleşmeleri için bakanlığın uygun yer bularak gençlere dağıtılmasını istediler.

Kaya: Biran önce kırsal kesim arası dağıtılmalı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, dağıtılacak olan kırsal kesin arsaları ile ilgili yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Bağlıköy’de gençlere iki ay önce arsa verileceğini duyurduklarını, ancak bu konuda ne Lefke Belediyesi’nin ne Güzelyurt Kaymakamlığı’nın nede köy muhtarlığının haberdar edilemediklerini söyledi. Kaya “Bağlıköylü gençler bakanlığın açıklaması üzerine müracaat ettiler. Müracaattan iki ay geçmesine rağmen gençlere dağıtılacak yerlerin dahi belli değildi. Bu arsaların gençlere dağıtılmadı. Bizim araştırmalarımıza göre bakanlığın arsa dağıtacağı yerler sit alanı.” Başkan Kaya, mağdur olan gençlere uygun bir yer tespiti edilerek adaletli bir şekilde biran önce kırsal kesim arası dağıtılması gerektiğini ekledi.