Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuklar nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonları sizi bu ara çok sık ziyaret etmeye başlamış olabilir. Soğuklara karşı bağışıklığınızı güçlendirmek için bu gıdaları tüketin…

DÜĞME MANTARLAR

Selenyum, B vitaminleri, riboflavin, niasin ve antioksidan kaynağı olan mantar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları riskini düşürme konusunda etkilidir.

BADEM

Stresin etkilerini azaltarak bağışıklık sistemini destekleyen bir besindir. Günde ¼ fincan badem tüketimi, günlük E vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %50’sini karşılar.

LİGHT YOĞURT

Yapılan araştırmalar D vitamini düzeyi düşük olanların soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle D vitamini yönünden zengin olan yoğurdun her gün yarım kase tüketilmesi soğuk algınlığına karşı direnci artırır.

ÇAY

Yeşil ya da siyah çay fark etmez; her ikisi de hastalıklarla savaşan polifenoller ve flavonoidler içerir. Bu antioksidanlar hücreye zarar veren serbest radikalleri ararlar ve yok ederler.

TATLI PATATES

Havuç gibi antioksidan beta-karoten içerir. Ayrıca tatlı patates de yaşlanma sürecini yavaşlatan ve bazı kanserlerin riskini düşüren A vitamini içerir.

GREYFURT

Yüksek oranda C vitamini içeren greyfurt bağışıklık sisteminin aktivasyonunu artıran flavonoidler içerir.

SARIMSAK

Sarımsak bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar içerir. Sarımsağın daha etkili olmasını istiyorsanız hiç doğramadan pişirin ve böyle tüketin. Çünkü kükürtlü bileşikler doğranınca etkisini kaybeder.

ISPANAK

C vitamini içeren ıspanak, vücudun yeni hücreler üretmesine yardımcı olan folat içerir. Ispanaktan daha fazla yararlanmak istiyorsanız çiğ ya da hafifçe pişirerek tüketin.

LAHANA

Lahana glutamin kaynağıdır. Lahanayı sevmiyorsanız çorbalarınız ve yemeklerinize ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.

BROKOLİ

Brokoli, vücudu korumak için gereken A, B, C, D Vitamini ve glutatyon içerir.