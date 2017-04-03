Bağımsızlık Yolu: Gazeteleri boykot çözüm değil

Bağımsızlık Yolu, bugün bazı gazetelerin aynı manşetle çıkmasını eleştirerek, gazeteleri boykotun çözüm olmadığını, sendika ile emekçilerin iradesinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, gazete patronlarının kontrol altına alındığını, durumun düşünce özgürlüğüne saldırı olduğunu, ancak bunda gazetelerde çalışan emekçilerin kabahati olmadığını ileri sürdü.

Rahvancıoğlu, Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Hakikat ve Star Kıbrıs’ın aynı manşeti attığını ve aynı ön sayfa haberlerini kullandığını belirterek, “Belli ki AKP ya para ile yada zorla kontrol altına almış patronlarını…” iddiasında bulundu.

Durumun, çok seslilik, çok renklilik, fikir-düşünce ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu savunan Rahvancıoğlu, bu gazetelerde çalışanların bu durumdan sorumlu olmadıklarını, bunu durdurmak gibi bir imkanları da olmadığını kaydetti.