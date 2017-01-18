Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi Başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, kurumlara “Bağımlılıklarda Farkındalık” eğitimi verecek.

Kurumlarla işbirliği halinde yürütülecek eğitim, sigara, alkol ve madde kullanımına yönelik toplumsal ve bireysel bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

SOS Çocukköyü’yle başlayacak “Bağımlılıklarda Farkındalık” eğitimi, bugün öğleden sonra Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Komisyon üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda ilk sözü Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu aldı.

KARAOKÇU: “TOPLUMUN BAĞIMLILIK KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYİNİN YETERLİ DEĞİL…”

Karaokçu, komisyonun 2017’ye yönelik çalışmalarının eğitim ayağıyla ilgili planlamalar hakkında bilgi verdi.

Araştırmaların toplumun bağımlılık konusundaki bilinç düzeyinin yeterli olmadığını gösterdiğini söyleyen Karaokçu, böyle bir eğitim programı hazırlamak için uzun zamandır çalıştıklarını anlattı.

Karaokçu, eğitim programının birçok bilimsel kaynak taranarak, Dünya Sağlık Örgütü kriterleri baz alınarak hazırlandığını dile getirdi.

SOS’TEKİ EĞİTİM BUGÜN BAŞLIYOR

“Bağımlılıklarda Farkındalık” ile ilgili ilk eğitimin SOS Çocukköyü’ne yönelik olacağını ve bu eğitimin bugün başlayacağını dile getiren Karaokçu, “Sadece SOS’in değil bütün kurumların bu eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

SOS Çocukköyü’ndeki uzman ekibe, burada çalışan annelere ve teyzelere daha sonra da çocuklara ve gençlere eğitim verileceğini belirten Karaokçu, talepler doğrultusunda farkındalık eğitimin tüm kurumlara yönelik düzenleneceğini söyledi.

Bunun için Polis Genel Müdürlüğü ve Polis Okulu ile bir görüşme yaptıklarını aktaran Hasan Karaokçu, polis adaylarına eğitim verilebilmesi için takvimlendirme çalışması yapılacağını kaydetti.

Polisin narkotikle ilgili eğitimleri olduğunu da anımsatan Karaokçu, özellikle bağımlılık eğitimi konusunda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan destek alınacağını söyledi.

TATLICALI: “BİRİNCİL ÖNLEME PLANI BAŞLIĞINDA ELE ALINAN EĞİTİM 10 OTURUMDAN OLUŞACAK”

Daha sonra söz alan “Bağımlılıklarda Farkındalık” Eğitimi Sorumlusu, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, “Birincil Önleme Planı” başlığında ele alınan ve 10 oturumdan oluşacak eğitimle ilgili bilgi verdi.

Eşmen Tatlıcalı, “İlk amacımız maddeyle, bağımlılıkla ilgili teorik bilgiyi kurumlara yaymaktır. Bunun için maddenin, zararlarının ne olduğunu, çocuğumuz ya da etrafımızdaki biri madde kullandığında bunu nasıl anlayabileceğimizle ilgili eğitim içeriği oluşturduk. Bu programla hem süreci göreceğiz hem de eğitim verdiğimiz kurumlardaki temel ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz” diye konuştu.

“AMAÇ, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE SADECE BAĞIMLILIKLA İLGİLİ BİLGİ VERMEK DEĞİL, HAYAT BECERİSİ DE KAZANDIRMAK”

SOS Çocuk Köyü’ndeki uzmanlardan, anne ve teyzelerden sonra çocuklar ve gençlere eğitim verileceğini yineleyen, çocuklarla ve gençlerle uzman eşliğinde Psikodrama tekniğiyle çalışılacağını belirten Tatlıcalı şunları da ekledi:

“Amaç, sadece maddeyle ve bağımlılıkla ilgili bilgi vermek değil, çocuklara maddeye ‘hayır’ diyebilme, kendini tanıma, stresle ve diğer sorunlarla başa edebilme gibi beceriler de kazandırmaktır.”

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal | TAK