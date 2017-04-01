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01 Nisan 2017

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Bağdat yönetiminden Kürdistan bayrağına ret

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Bağdat yönetiminden Kürdistan bayrağına ret
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Irak merkezi hükümeti, Kerkük’te Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı reddetti.

 

Kerkük İl Meclisi, geçen hafta bayrak tasarısını onaylamış ve Kürdistan bayrağı Kerkük’teki resmi kurumlarda göndere çekilmişti.Irak Parlamentosu, bugünkü oturumunda Kerkük’te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı. Irak Başbakanı Haydar Abadi, Rudaw’a verdiği röportajda, “Yasalara göre Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararı almaya yetkisi yoktur. Vali ve İl Meclisi’nden bu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyorum” demişti.

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