Baf harekatı

Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti

ERDİNÇ VE BİLAL BAFR’A DOĞRU: Sezonun devre arasına 1 hafta kala oynadığı 14 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 14 puanla 12. sırada yer alan Baf Ülkü Yurdu, yeni teknik direktörü Bülent Aytaç ile sezonun ikinci devre hazırlıklarına başladı. Bu bağlamda da transfer etmek istenilen Çetinkaya’dan Erdinç ve Kaymaklı’dan Bilal için kulüpleriyle temas kuruldu. Baf ayrıca İsrail’den de bir golcü getirtiyor

Ahmet ÖZSOY

Futbolda 2016-2017 sezonu devre arası transfer dönemi 2 Ocak’ta başlayacak. Yıl sonu etkinlikleri düşünülerek ilk devrenin son hafta maçlarının tümünü 30 Aralık Cuma günü oynatma kararı alan Futbol Federasyonu devrenin son maçlarının tamamlanmasının ardından 2 gün sonra ara transfer işlemlerine başlayacak.

Takımlarda devre arasında kadrolarına takviye yapmak için şimdiden harekete geçti. Gazetemizin geçen hafta “transfer piyasası hareketlendi” başlığı ile duyurduğu haberde belirttiğimiz transferlerin birçoğu gerçekleşirken Süper Lig’in Batı Bölgesi takımlarından Baf da bu hareketliliğe dahil oldu.

Sezonun ilk devresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Baf’ta teknik direktörlük görevine iki hafta önce Bülent Aytaç getirilmişti. Aytaç ile çıkılan ilk maçta Türk Ocağı’na deplasmanda 6-1 mağlup olan Baf, ev sahibi olduğu Zümrütköy’deki Değirmenlik mücadelesini ise 4-0 kazanarak derin nefes aldı.

İlk devrenin son maçında lider Yenicami’ye konuk olacak Baf tüm planlarını ara transferde kadroyu güçlendirmeye ve ikinci devreye yönelik kurdu.

İlk adım Erdinç ve Bilal için

Baf Ülkü Yurdu’nun devre arasında kadrosuna katmak istediği ilk oyuncular Çetinkaya’da kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulacağı açıklanan Erdinç Börekçi (Alex) ile Küçük Kaymaklı’da zaman zaman forma şansı bulan Bilal oldu. Baf Ülkü Yurdu alt yapısında yetişen Erdinç ile geçen sezon kiralık olarak Baf forması giymiş Bilal için kulüpleri ile de görüşen yöneticiler büyük ölçüde oyuncularla da anlaşma sağlamış durumda.

Baf Ülkü Yurdu gol yollarını da güçlendirmeye yönelik yabancı arayışına girdi. Menajerler aracılığı ile temas kurulan İsrail’den bir forvet oyuncusunu ülkemize getirtecek Ülkü Yurdu oyuncuyu gördükten sonra kararını verecek.