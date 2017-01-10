Babasından Yasmin Erbil cevabı: ‘Artık o…’

Önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte akşam yemeğinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile ilgili soruya tek cümleyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan 21 yaşındaki Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Ünlü şovmen, cesur fotoğraflarıyla Gündem olan Yasmin Erbil ile ilgili soru üzerine, “Artık o kendi başına hareket ediyor” dedi.

Instagram’da 88 bin takipçiye ulaşan 21 yaşındaki güzel, kısa sürede fenomen olmayı başardı.