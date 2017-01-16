Ayşegül’le müzik dolu gece

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI:

Bellapais yolu üzerinde bulunan Bomond Bar, ülkemizin güzel seslerinden Ayşegül Zayim’i ağırladı. Sanatçının zengin repertuarı ile hayranlarını coşturduğu gecede müzik ziyafeti yaşandı

Girne’nin tercih edilen eğlence mekanlarından, Bellapais yolu üzerinde bulunan Bomond Bar, önceki akşam ülkemizin güzel seslerinden Ayşegül Zayim’i sahnesinde ağırladı. Sanatçı en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirerek adeta müzik ziyafeti çekti.

Ünlü sanatçının zengin repertuarı ile hayranlarını coşturduğu gecede konuklarında parçalara eşlik etmesi oldukça hoş görüntüler oluşturdu.