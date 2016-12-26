Aylık açık 10 milyon TL

Sosyal Sigortalar Dairesi, yılı 6 milyon TL artıda bitiriyor. 13’üncü maaş ödemesi sorunsuz bir şekilde bugün yapılacak. 70 Milyon TL’lik kaynağın sadece 14 milyon TL’si banka kredisi

AYLIK PRİM TAHSİLATI 60 MİLYON: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin istatistiklerine göre, 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 800 iken pasif sigortalı sayısı 34 bin 380. Ayda 70 milyon TL maaş ödemesi yapan dairenin aylık prim tahsilatı ise 60 milyon TL

YARDIM ÖDEMELERİ 15 MİLYON TL: Sosyal Sigortalar Dairesi, 2016 yılında doğum, evlenme, gözlük cam çerçeve, işsizlik yardımı kaleminden toplamda 15 milyon 239 bin 797 TL ödeme yaptı. Eczanelere yapılan aylık ödeme ortalama 500 bin TL

BORÇ 139 ALACAK 92 MİLYON TL: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara olan güncel borç bakiyesi 139 milyon TL. Dairenin 20 Aralık 2016 tarihine kadar 17 belediyeden prim alacağı miktarı ise gecikme zammı ile birlikte 92 milyon 641 bin TL

Duygu ALAN

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısı düzeliyor. 2016 yılını 6 milyon TL artıda bitiren Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısı için gelecek yıla da umutla bakılıyor.

Dairenin istatistiklerine göre, bankalara 139 milyon TL borç var ancak sadece belediyelerden alacaklı olduğu miktar 92 milyon 641 bin TL.

2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 800 iken pasif sigortalı sayısı 34 bin 380 olarak kayıtlara geçti.

Ayda 70 milyon TL maaş ödemesi yapan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 2016 yılı aylık prim tahsilatı ise 60 milyon TL civarında oldu.

13’üncü maaşın 14 milyon TL’si borç

Sosyal sigortalılar 13’üncü maaşlarını geçtiğimiz hafta içerisinde ödedi. Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınan bilgiye göre, 13’üncü maaşlar için 70 milyon TL’lik kaynağın 14 milyon TL’si bankadan kredi alınarak sağlandı. Dairenin bankalara 2016 itibari ile borç miktarı da 139 milyon TL’ye çıktı.

17 belediyenin borcu 92 milyon TL

Resmi verilere göre, 17 belediyenin Aralık ayı itibari ile Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gecikme zammı ile birlikte toplamda 92 milyon 641 bin 360 TL borcu bulunuyor.

50 milyon 622 bin 94 TL borç ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borçlu belediyeler listesinde ilk sırada yer alıyor.

Listede LTB’yi, 6 milyon 890 bin 671 TL ile Yenierenköy Belediyesi ile 6 milyon 602 bin 116 TL borç ile Çatalköy Belediyesi takip ediyor.

Aktif sigortalı sayısı arttı

Ülkede sosyal sigortalı olma bilinci giderek artıyor. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verilerine göre, 2015 yılında 84 bin 793 olan aktif sigortalı sayısı 2016 yılı itibari ile 91 bin 800’e yükseldi.

Pasif sigortalı sayısı ise bir yılda 33 bin 363’ten 34 bin 380’e yükseldi.

En fazla evlenme yardımı ödemesi yapıldı

Sosyal Sigorta Dairesi’ne 2016 yılında bin 622 işsizlik müracaatı yapıldı, daire toplamda 4 milyon 336 bin 40 TL işsizlik yardımı ödemesi yaptı.

Bin 482 kişi evlenme yardımı müracaatında bulundu, toplamda 5 milyon 266 bin TL evlilik yardımı ödemesi yapıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 2016 yılında 11 bin 842 gözlük, cam, çerçeve yardımı müracaatı yapıldı. Daire 1 milyon 885 bin 757 TL gözlük, cam, çerçeve yardımı ödemesi yaptı.

2016 yılında yapılan 2 bin 824 doğum yardımı müracaatının 2 bin 582’si sonuçlandı buna göre Sosyal Sigortalar Dairesi toplamda 3 milyon 752 bin TL doğum yardımı ödemesi yaptı.

Aylık 70 milyon TL maaş ödemesi yapan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin eczanelere yaptığı aylık ödeme ise ortalama 500 bin TL.

Tekakpınar: Zarar yok

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpınar, dairenin mali tablosunun iyileşmeye başladığına vurgu yaparak 2016 yılı itibari ile 6 milyon TL artıya geçildiğini söyledi.

13’üncü maaş ödemesi için gerekli olan 70 milyon TL’lik kaynağın sadece 14 milyon TL’sinin bankadan borçlanarak sağlandığını belirten Tekakpınar, bununla birlikte dairenin güncel borç miktarının 139 milyon TL olduğunu kaydetti.

Erçin Tekakpınar, gerek toplumda sosyal sigortalı olma bilincinin artması gerekse prim alma ve denetimler konusunda Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kararlı duruşu, disiplini sayesinde 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısının arttığını ifade etti. Tekakpınar, dairenin aylık prim tahsilatının 60 milyon TL olduğunu belirtti.

Yardım kaleminden yapılan ödemelerde de ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Erçin Tekakpınar,

2016 yılı içerisinde yardım kaleminden yapılan ödemenin ise 15 milyon 239 bin 797 TL olduğunu kaydetti.

“Sea Side turizme kazandırılacak”

Erçin Tekakpınar, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin elinde bulunan ve değeri milyon sterlinlerle ölçülen Sea Side Otel konunda önemli açıklamalarda bulundu.

Tekakpınar, Sea Side Otel’in turizm amaçlı uzun vadeli kiralanarak değerlendirilmesinin gündemde olduğuna vurgu yaparak, bu yöndeki çalışmaların bakanlık nezdinde sürdüğünü ifade etti.

Erçin Tekakpınar, Sea Side Otel ile ilgili bu projenin 2017 yılı içerisinde hayata geçirilebileceğinin sinyalini verdi.

“2017’ye umutla bakıyorum”

Erçin Tekakpınar, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gerek bina gerek altyapı gerek personel gerekse hizmet yapısı ile çok daha iyi bir noktaya taşınacağını belirterek, 2017 yılından çok umutlu olduğunu belirtti.

Tekakpınar, şunları söyledi: “Yılı 6 milyon TL artıda kapatıyoruz. Yardım müracaatlarının büyük oranına yanıt verdik. Maaş ve 13’üncü maaşların ödenmesinde sıkıntı olmadı. Aylık prim tahsilatı 60 milyon TL oldu. Aktif sigortalı sayısı arttı. 2017 yılında da yeni bina projesinin hayat bulması ihtimal. Yeni bina ile birlikte gerek personel yapısı gerekse altyapı eksiklilikleri de giderilebilecek ve hizmet kalitesi artacak. Yine 2017 yılında bir eczacı istihdamı için münhal beklentimiz var. Beklentimizin olumlu neticelenmesi durumunda eczane kalemindeki sıkıntılar da aşılacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borçlu olan belediyeler ve gecikme zammı ile birlikte toplam borç miktarları ise şöyle:

Belediye Borç miktarı

Lefkoşa Türk Belediyesi 50 milyon 622 bin 94 TL

Serdarlı Belediyesi 990 bin 706 TL,

Paşaköy Belediyesi 442 bin 85 TL,

İnönü Belediyesi 1 milyon 786 bin 252 TL,

Beyarmudu Belediyesi 745 bin 133 TL,

Yeniboğaziçi Belediyesi 4 milyon 996 bin 433 TL,

Akdoğan Belediyesi 1 milyon 740 bin 553 TL,

Vadili Belediyesi 951 bin 445 TL,

Geçitkale Belediyesi 882 bin 893 TL,

Büyükkonuk Belediyesi 1 milyon 945 bin 599 TL,

Dipkarpaz Belediyesi 816 bin 910 TL,

Mehmetçik Belediyesi 1 milyon 184 bin 151 TL,

Lefke Belediyesi 4 milyon 743 bin 877 TL,

Esentepe Belediyesi 2 milyon 527 bin 924 TL,

Lapta Belediyesi 4 milyon 772 bin 511 TL.

Yenierenköy Belediyesi 6 milyon 890 bin 671 TL,

Çatalköy Beleidyesi 6 milyon 602 bin 116 TL.