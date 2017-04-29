Aydoğan tutuklu yargılanacak

Mağusa’da bir kadının evi önünde belinde iki tabancayla yakalanan ve kiralık katil olarak KKTC’ye getirildiği öne sürülen Sehbetullah Aydoğan aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

Organize Şube ekiplerinin operasyonu sonucu öldürmek için beklediği öne sürülen kadının evi önünde belinde 2 silah ve 2 şarjör dolusu mermi ile yakalanan Sehbetullah Aydoğan aleyhindeki polis soruşturması kısman tamamlandı.

Sehbetullah Aydoğan, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Ağır bir suç işlemek maksadı ile gizli ittifak kurma”, “Kanunsuz tabanca taşıma ve tasarruf”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf”, “Ağır yaralamak kasti ile tabanca bulundurma” davaları getirilirken, zanlı davaların bir kısmını kabul etti.

Olaydan 3 gün önce ilk kez turist statüsünde tetikçi olarak ülkeye geldiği iddia dilen zanlı Sehbetullah Aydoğan 70 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polisin soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu gerekçesi ile tutukladığı Mehmet Ali Bekis ise delil yetersizliğinden mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polis: Soruşturma büyük ölçüde tamamlandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömür Dalkıran mahkemede verdiği ifadede, zanlı Sehbetullah Aydoğan’ın, 13 Nisan 2017 tarihinde suçüstü yakalandığını anımsattı.

Dalkıran, zanlı aleyhinde toplam 14 gün tutukluluk süresi temin edildiğini ifade ederken, bu süre içinde zanlının 2 kez polise gönüllü ifade verdiğini belirtip, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, 16 kişiden ifade alındığını söyledi.

GSM şirketlerinden rapor temin edilerek, PGM Parmak İzi ve İz İnceleme Şubesi’nden ve Balistik Şube’den de gerekli raporların alındığını belirten Dalkıran, raporlarda tabancaların ateşli silah sınıfında, mermilerin de patlayıcı madde sınıfında olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Dalkıran, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın büyük bir ölçüde tamamlandığını ancak hala beklenen rapor olduğuna dikkat çekti.

Aleyhinde kuvvetli kanıtlar var

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlının aleyhine getirilen davaların kamu huzurunu bozan ve toplumda infial yaratan suçlar olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde kuvvetli derecede kanıt bulunduğunu açıkladı.

Aydoğan’ı bekleyen uzun süre hapislik cezasından korkup kaçmasının muhtemel olduğunu söyleyen Dalkıran, zanlının 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak 3 aylık cezaevi talebini 70 gün ile sınırlandı.

Zanlı avukatı İbrahim Demirtaş talep edilen süreye itiraz etmedi, mahkeme Sehbetullah Aydoğan’ın tutuklu yargılanmak üzere 70 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.