12 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı

Tarih:
Bir yorum bırakın
4 Görüntüleme
Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı
Haber İçi Üst

Dünya’nın uydusu Ay’ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ve yaklaşık 4,51 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

  • Los Angeles’taki California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları, 1971’teki Apollo 14 seferinde astronotların Ay’dan getirdiği taşları inceledi ve Ay‘ın Güneş Sistemi‘nin oluşumundan 60 milyon sonra doğduğunu buldu.

  • Şimdiye kadar Ay’ın Güneş Sistemi’nden 100-200 milyon yıl sonra oluştuğu varsayılıyordu.

  • UCLA araştırmacıları, Ay’ın yaşını belirlemenin Güneş Sistemi’nin ve Dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşumunu anlamada büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

  • Apollo 14 ile Ay’a giden astronotlar Alan Shepard ve Edgar Mitchell, 9 saat geçirdikleri Ay yüzeyinden 42 kilogram taş ve toprak örneği toplamıştı.

  • Shepard ve Mitchell’in Dünya’ya getirdiği taş ve toprak örneklerinde zirkon mineraline rastlanmıştı.

  • Ay’dan getirilen taşlardan alınan zirkon parçacıklarını uranyum tarihleme yöntemini kullanarak inceleyen araştırmacılar, Ay’ın 4,51 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı.

  • Çalışma, “Science Advanves” dergisinde yayımlandı.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil