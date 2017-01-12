Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı

Dünya’nın uydusu Ay’ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ve yaklaşık 4,51 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.
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Los Angeles’taki California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları, 1971’teki Apollo 14 seferinde astronotların Ay’dan getirdiği taşları inceledi ve Ay‘ın Güneş Sistemi‘nin oluşumundan 60 milyon sonra doğduğunu buldu.
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Şimdiye kadar Ay’ın Güneş Sistemi’nden 100-200 milyon yıl sonra oluştuğu varsayılıyordu.
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UCLA araştırmacıları, Ay’ın yaşını belirlemenin Güneş Sistemi’nin ve Dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşumunu anlamada büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
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Apollo 14 ile Ay’a giden astronotlar Alan Shepard ve Edgar Mitchell, 9 saat geçirdikleri Ay yüzeyinden 42 kilogram taş ve toprak örneği toplamıştı.
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Shepard ve Mitchell’in Dünya’ya getirdiği taş ve toprak örneklerinde zirkon mineraline rastlanmıştı.
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Ay’dan getirilen taşlardan alınan zirkon parçacıklarını uranyum tarihleme yöntemini kullanarak inceleyen araştırmacılar, Ay’ın 4,51 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı.
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Çalışma, “Science Advanves” dergisinde yayımlandı.
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