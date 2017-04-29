Avusturya’dan Türkiye’nin AB üyeliği açıklaması

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ap ajansının son dakika olarak aktardığına göre; Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye’nin AB üyeliğine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kern,”Türkiye ile ilişkileri yeni bir düzene sokmamız lazım” dedi. Kern, ekonomik ilişkiler, güvenlik ve göçmenlerle ilgili sorunların ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini savunurken, “Türkiye ile yeni ilişkiler kurmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada Sözü AB ile ilişkilere getirerek şu ifadelerde bulunmuştu: “Varsa sende bir adalet anlayışı ortaya koy. İşte sene 1964 sene 2017… 54 yıldır kalkıp da şu AB kapısında Türkiye ile dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir sabrı var. Ondan sonra da Erdoğan böyle konuşunca, ‘niye Erdoğan böyle konuşuyor?’. Ya ‘diktatör’ dersiniz, sabır, her türlü hakareti yaparsınız, sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar sabır.”