Avusturya’da Müslümanlardan burka yasağı planına tepki

Avusturya hükümetinin, kamuya açık alanlarda yüzü kapatan kıyafetlerin yasaklanması planı başta Müslümanlar olmak üzere ülkede yaşayan farklı kesimlerin tepkisini çekti.

Avusturya İslam Toplumu Başkanı İbrahim Olgun gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis, hakim ve savcılara ilişkin halihazırda bir kılık kıyafet uygulaması olduğuna işaret ederek, hükümetin bu alana özellikle dikkat çekmesini anlamlandıramadıklarını ve popülist bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Avusturya’nın demokratik bir ülke olduğunu, bu değerleri kaybetmesinin kendilerini üzeceğini söyleyen Olgun, hükümetin programında başörtüsü yasağı ifadesinin geçmediğine değinerek, “Başörtüsü yasağına her alanda karşıyız. Bu konudaki tutumumuz net. Şayet hükümet başörtüsü yasağı getirmek isterse, tüm hukuki yollara başvurarak, mücadelemizi vereceğiz.” dedi.

Olgun, “Biz nasıl farklı dini gruba mensup insanların kıyafetlerine karışmıyor ve hoşgörü ile yaklaşıyorsak, diğer dini cemaatler ve diğer insanlardan da aynı şekilde bizim dini değerlerimize saygı göstermelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

“Siz buraya ait değilsiniz”

Gelişmeler kapsamında Avusturya’daki Müslüman Gençlik Örgütü (MGÖ) de, hükümeti, kadınlara yönelik ayrımcılıktan kaçınmaya çağırdı.

MGÖ Sözcüsü Canan Yaşar, 21. yüzyılda hala erkeklerin, kadınların giyim kuşamlarını belirlemek istemesini anlaşılır bulmadığını belirterek, “Anlaşılan Avusturya, Müslüman yurttaşları ile karşılıklı saygıya dayalı iletişiminden vazgeçiyor. Hükümet bu tutumu ile kadınların giyim kuşamlarını yasalara göre düzenleyen devletler arasına kayıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Müslüman kadınlar Avusturya’da görünür olmamalı”

Müslümanlarla ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum hareketi NMZ’nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında da, kamuya açık yerlerde burkanın yasaklanması ve yasa metninde her ne kadar başörtüsü ifadesine yer verilmese de, başörtüsü yasağının polis, hakim ve savcılara getirileceği bildirildi.

Açıklamada, “Herkesin bildiği üzere burkanın yasaklanması, Avusturya’da çok az kişiyi kapsıyor. Ancak biz burka yasağı ile asıl hedefin başörtüsü yasağına zemin hazırlanması olduğunu düşünüyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Hazırlanan metinde başörtüsü ifadesine yer verilmezken, ucu açık ifadeler Müslüman toplumu tarafından başörtüsü yasağı getirilmek istendiği şeklinde yorumlanmıştı.