Avukatlar ağır teminatla serbest 

Girne’de bir meslektaşlarının imzasını sahteleyerek dava dosyalamakla suçlanan avukatlar Süleyman Kurtuluş ile Ferhat Kurtarıcıoğulları aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de başka avukat adına sahte dava açarak bu avukat adında davalara girdikleri tespit edilen Avukat Süleyman Kurtuluş ve Avukat Ferhat Kurtarıcıoğulları aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde “Sahte adli evrak düzenleme” suçu başta olmak üzere 4 suçtan soruşturma yürütülen zanlılar dün teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 3’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ve zanlıların 300’er bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla serbest kalmalarına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Arslan zanlıların “sahte adli evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme”, “sahtekârlıkla kayıt temini” ve “sahtekârlıkla para temini” suçlarından dolayı tutuklu olduklarını söyledi.

Arslan, 5 tanık ifadesi, 15 çevre şahadeti Ali Arslan, meseleyle ilgili zanlılarla ilgili olan soruşturmanın tamamlandığını, olayla ilgili asıl tanıklara ulaşıldığını belirterek, zanlıların müdahale edebileceği bir durumun kalmadığını ve her iki zanlıdan ifade temin edildiğini söyledi. Arslan, N.Y isimli tanıktan da ifade temin edildiğini, bu kişinin kendi adına dava açılmasıyla ilgili bir bilgisi olmadığının teyit edildiğini aktardı.

Arslan, meseleyle ilgili 5 tanık ifadesi, 15 tane de çevre şahadetinden oluşan ifadeler temin edildiğini kaydederek, zanlılara ait cep telefonu GSM hatlarının dökümlerinin henüz ellerine ulaşmadığını belirtti. 5 hukuk dosyası tespit edildi Ali Arslan, soruşturma kapsamında toplamda 5 sahte hukuk davası olduğunu, bu davalardan birinde adı geçen kişinin kütük de isminin dahi kayıtlı olmadığını belirterek, diğer dosyalar da yer alan hususlara ait dava bulunmadığına dair bilgi verdi. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını yineleyen Arslan, davanın ağır ceza kapsamına giren müebbet hapis içeren suç türlerinden olduğunu belirterek zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.