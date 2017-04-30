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30 Nisan 2017

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Avrupa’nın şampiyonu Galatasaray oldu

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Avrupa’nın şampiyonu Galatasaray oldu
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Andre Vergauwen Kupası finalinde İspanya ekibi Amiab Albacete’yi 63-61 mağlup eden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

 

Fransa’nın Toulouse kentinde oynanan finalde Galatasaray ile Amiab Albacete karşılaştı.  Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 15-8 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 31-28 üstün gitti.

Üçüncü periyodu da 47-36’lık skor avantajıyla tamamlayan Galatasaray, salondan 63-61 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

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