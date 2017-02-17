Avrupa’da YDÜ’nün ayak sesleri: 66-45

YAKIN DOĞU ÇEYREK FİNALDE: Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA Kadınlar EuroCup 8’li Tur ilk karşılaşmasında İtalya’da 9 sayı farkla yenildiği Reyer Venezia’yı rövanş maçında 21 sayı farkla 66-45 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. YDÜ adına McBride ve Vandersloot ikilisi 42 sayı üreterek maçın kahramanı oldular

Salon: Caferağa

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 2, Carson 5, Mc Bride 21, Vandersloot 21, Hollingsworth 9, Olcay Çakır, Eldebrin 2, Robinson, Sinem Ataş, Gizem Başaran, Bahar Çağlar 6

Reyer Venezia: Micovic 3, Melchiori, Carangelo 3, Sandri, Cubaj, Ruzickova 12, Dotto 4, Fontenette 2, Walker 12, Favento 9

Periyot: 18-4

Devre arası: 32-21

Periyot: 51-35

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA Kadınlar EuroCup 8’li Tur ilk karşılaşmasında İtalya’da 9 sayı farkla yenildiği Reyer Venezia maçının rövanşında rakibini 21 sayı farkla 66-45 yenerek çeyrek finale yükseldi.

YDÜ adına McBride ve Vandersloot ikilisi 42 sayı üreterek maçın kahramanı oldular.

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, kalite farkını ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi periyotları18-4, 32-21, 51-33, 66-45 üstün tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine çemberi göstermediği ilk periyot karşılıklı basketler ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla McBride, Quanitra Hollingsworth ve Courtney Vandersloot’un sayılarıyla 6.dakikayı 12-2 önde geçti. Konuk ekip Venezia 5 dakikayı aşkın bir süre skor bulamazken, saha içinden 16’da 2 isabet bulabildi. Kalan 3 dakikalık sürede 6-0’lık seri bulan Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayılık avantaj yakalayarak ilk periyodu 18-4 üstün geçti.

İkinci periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi hücumda zorlansa da üstünlüğü elden bırakmadı. Her iki takımında 2 dakika süreyle skor bulamadığı karşılaşmada skorla tanışan Reyer Venezia, Courtney Vandersloot ve Kayla McBride’ın sayılarına engel olamadı ve 17. dakikada skor 27-14, oldu. Kalan sürede farkı 13 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi ilk devrenin sonunda soyunma odasına 32-21 önde gitti. Devre sonunda, 3 sayı bölgesinden 3/3 isabet bulan Kayla McBride 15 sayıyla sahanın skorer ismi oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Quanitra Holingsworth’un basketiyle giren Yakın Doğu Üniversitesi skoru 34-21’e getirdi. Rakibinden gelen üst üste basketlere karşılık veren Yakın Doğu 43-31 önde geçti. Elin Eldebrink ve Bahar Çağlar ile son 2 dakikada skoru 49-33’e getiren ev sahibi ekip Courtney Vandersloot’un basketiyle üçüncü periyodu da 51-33 önde bitirdi.

Mücadelenin son periyodunda Courtney Vanderslootun basketleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine yaptığı baskılarla farkı 21 sayıya yükseltti. (56-35). Skor bulan konuk ekip savunmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Çağlar, Anna Vajda ve Essence Carson’u kontrol edemedi ve skor 64-40’a çekildi. Turu erken garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, kalan sürede savunmasıyla farkı 20 sayılarda tutarak 66-45’lik skorla çeyrek finale kalmayı başardı.