Avrupa’da parlamak istiyorum

Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Yenicami’nin en golcü futbolcusu John Okoye Ebuka gelecekteki hedeflerini Havadis’e açıkladı:

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ: Gol krallığı yarışında 26 golle ikinci sırada yer alan John, takımı Yenicami’nin bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. 20 yaşındaki Nijeryalı golcü, gelecek sezon Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istediğinin altını çizerek daha büyük hedefleri olan bir takıma gitmek arzusunda olduğunu ifade etti

Gökmen BOLKAN

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami şampiyonluğa gün sayarken en golcü futbolcusu John Okoye Ebuka ile gelecekteki hedeflerini konuştuk.

Gazetemiz spor servisince haftanın futbolcusu seçilen ve önceki gün düzenlenen törenle ödülünü alan John Ebuka ile kısa süreli sohbet etme fırsatı bulduk.

Hedeflerini ve ülkemizdeki futbol yaşantısını bizlerle paylaşan John, samimi açıklamalarda bulundu.

Nijerya doğumlu 20 yaşındaki John futbola küçük yaşlarda ülkesinde başladı ve geçen sezon Sırbistan’ın Süper Lig takımlarından Novi Pazar’da forma giyme şansı buldu.

Ardından da bu yıl ülkemize gelen John attığı goller ve güçlü fiziği ile dikkat çekti.

John, gol krallığı yarışında Türk Ocağı futbolcusu Ertaç Taşkıran’ın (28 gol) ardından 26 golle ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonluğu hak ettik

Yenicami’nin şampiyonluğa adım adım yaklaşmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan John, takımının bu şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

En istikrarlı takım kendileri olduğunu bunu da şampiyonluğa giden yolda iyi kullandıklarını belirten genç golcü, kendilerini diğer takımların fazla zorlayamadıklarının altını çizdi.

Hedefinde Avrupa var

Gelecek sezon Avrupa’ya transfer olmak istediğini söyleyen John, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istediğini ifade ederek daha büyük hedefleri olan bir takıma gitmek arzusunda olduğunu söyledi. Disiplinli ve hırslı bir kişiliğe sahip olduğunu açıklayan John, yakın zamanda hedefine ulaşacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.