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19 Nisan 2017

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Avrupa referanduma şeffaf soruşturma istedi

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Avrupa referanduma şeffaf soruşturma istedi
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Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’ye referandum sonuçlarına ilişkin çağrı geldi.

Avrupa Komisyonu Türkiye’ye, seçim usulsüzlükleri hakkında şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

ADIMLAR ÇOK DİKKATLİ ATILMALI’

Komisyon sözcüsü Margaritis Schinas, “Türkiyeli yetkilileri bundan sonraki adımlarını çok dikkatli değerlendirmeye ve referandum sonrasında mümkün olan en geniş kapsamlı ulusal konsensüsü aramaya çağırıyoruz” dedi.

‘ŞEFFAF SORUŞTURMA’

Günlük basın toplantısında konuşan sözcü, AGİT raporuna ve mühürsüz zarflarla verilen oyların geçerli sayılması kararına dikkat çekerek, “Aynı zamanda yetkilileri bu usulsüzlük iddiaları hakkında şeffaf bir soruşturma başlatmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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