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12 Mart 2017

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Avrupa Konseyi Türkiye’ye Süre Verdi

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Avrupa Konseyi Türkiye’ye Süre Verdi
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyma düzeyini inceleme konusunu Haziran ayına erteledi.

 

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’nin Kıbrıs’taki kayıplar ve taşınmaz mallara ilişkin AİHM’in aldığı kararlara uyma düzeyini inceleme konusunu Haziran ayına bıraktığını yazdı.

Gazete, daimi temsilciler düzeyinde gerçekleştirilen son toplantıda Türkiye’ye AİHM’in kararlarına uyması çağrısında bulunulduğunu da aktardı.

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