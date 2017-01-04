04 Ocak 2017

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Avcılıkta Erhan Keser dönemi

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Avcılıkta Erhan Keser dönemi
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Avcılık Federasyonu’nda başkanlığa Erhan Keser seçildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda gerçekleştirilen olağana genel kurul toplantısında, 49 kulüpten 98 delegenin katıldığı kapalı oylama sonucunda; Ahmet Davman 12, Kamil Aktolgalı 18 oy alırken, Erhan Keser 68 oyla yeni başkan seçildi.
Başkan Erhan Keser’in genel kurulun onayına sunduğu Yürütme Kurulu listesi oy birliğiyle onayladı.

Yürütme Kurulu:
Osman Cook (genel sekreter), Erdem Alp (sayman), Salih Mert Çakırlı (eğitim), Eren Ersinler (üretim), Çağıl Çırakoğlu (müsabakalar), Çağan Özatay, (hukuk ve sosyal işler) Aktay Elektirikçi (basın-yayın), Burhan Açar (koruma), Ramadan Yarkan (faal üye), Mustafa Margilili (faal üye)

Denetleme Kurulu:
Durmuş Barışkan (başkan), Ali Yoncu (üye) ve Ahmet Kaplan (üye)
Ceza Kurulu:
Kemal Şentürkler, Aytaç Erbulak, Erdinç Cemgünal, Okan Helvacı ve Hüsnü Poyrazlı

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