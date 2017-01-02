Avcı, doğum gününü sahnede kutladı

“BİR ÇOCUK İSTİYORUM”: Türkiye’nin sevilen sanatçı Koray Avcı, yılbaşı için çıktığı Elexus Hotel sahnesinde doğum günü de kutladı. Avcı’nın 2017’den dileği “Bir çocuk istiyorum” oldu

Uzun yıllar yurtiçinde ve yurtdışında, sokak performansları ile dikkat çeken Koray Avcı, en son çıkardığı ‘’Sonra Dersin Ki ‘’ isimli albümüyle sevilen şarkılarını yılbaşı gecesi Elexus sahnesinde seslendirdi.

Şarkı ve türkülere kendi yorumuyla bambaşka bir hava katan genç sanatçı yılbaşı gecesi geniş repertuarı ve muhteşem sahne enerjisiyle konuklarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

Uzun saatler boyunca kaldığı Elexus sahnesinde konukları adeta coşturan sanatçı aynı zamanda 1 Ocak tarihinin doğum günü olduğunu açıkladı. Yeni yıla girdiği sahnede doğum gününü de kutladı. Avcı’nın 2017’den yılbaşı ve doğum günü dileği ise “Bir çocuk istiyorum” oldu.

O meçhul kadın kim?

Ankara’dan İstanbul’a geldiğinde zor günler yaşadığını paylaşan Avcı, “Ankara’da her sokakta bir sanatçı var. İstanbul’a geldim, her sokakta 20 sanatçı var. Zor günlerim oldu” dedi. Avcı sözlerine şöyle devam etti:

“Hava kar kıyamet… Arnavutköy’de sahilde bankta uyudum. Sabaha karşı bir hanımefendi uyandırdı. “Aç mısın” diye sordu; bir tost ısmarladı. O gidince denize baktım ve bir gün sıcacık evimde uyanıp bu denize bakacağım dedim. Sayenizde dostlar… Şimdi her sabah uyanıyor ve o banka bakıyor, o günü hatırlıyorum. O büyük yürekli kadın her kimse ona buradan sonsuz teşekkürler sunmak isterim”.