Avantaj peşindeler

2016-2017 futbol sezonu Koopbank Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak.

8 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği çeyrek final ilk maçlarında takımlar rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Kupada rövanş maçları ise 29 Mart’ta yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

3 maç gece oynanacak

Ülkemizde şu anda ışıklandırılmış üç stat olmasından dolayı kupada çeyrek final ilk maçlarının üçü gece oynanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki Gençlik Gücü-Yalova, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya ve Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’ndaki Baf Ülkü Yurdu-Gençler Birliği maçları saat 18.30’da başlayacak. Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki Küçük Kaymaklı-Cihangir maçı ise saat 15.00’te oynanacak.

Zorlu eşleşmede düdük Malek’in

Çeyrek final ilk maçlarının hakemleri de dün açıklandı. En zorlu eşleşme olarak dikkat çeken Küçük Kaymaklı-Cihangir arasındaki mücadelede tecrübeli hakem Mehmet Malek düdük çalacak. Gençlik Gücü-Yalova maçını Fehim Dayı, Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya maçını Kerem Eran ve Baf Ülkü Yurdu-Gençler Birliği maçını da Serkan Durmaz yönetecek

Çeyrek final ilk maçlarının program şöyle:

Bugün:

15.00 LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI K. KAYMAKLI-CİHANGİR MEHMET MALEK

18.30 GİRNE 20 TEMMUZ METE ADANIR STADI T. OCAĞI-GAÜ ÇETİNKAYA KEREM ERAN

18.30 LEFKOŞA ATATÜRK STADI G. GÜCÜ-YALOVA FEHİM DAYI

18.30 ÜNER BERKALP STADYUMU B.Ü. YURDU-G. BİRLİĞİ SERKAN DURMAZ