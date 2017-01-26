Atun: Türk Lirası’na güvenmeye devam etmeliyiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk Lirası’na güvenmeye devam etmelerini istedi.Bakan Atun “gelirimiz hangi para biriminde ise borcumuzu da aynı para biriminde yapmalıyız önerisinde” de bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde, Çevik Uraz Binası’nda kurulan Finans Laboratuvarı’nın açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, yeni hizmete açılan Finans Laboratuvarı’nın ülkemize, üniversitemize ve öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Atun konuşmasının devamında şunları kaydetti; “Küresel bir köy haline gelen dünyamızda bu dünyada sadece iletişim araçları ile birbirimize bağlı değiliz. Artık ekonomilerde birbirleri ile etkileşim halinde. Bunları yakından takip edip buna göre vizyon oluşturmak zorundayız” dedi.

Bakan Atun son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak ta açıklamalarda bulundu.Atun; “Haftalardırkurlarda hareketlenmeler meydana geldi.

Artık küresel sistemdeenflasyon faiz ve petrol gibi üç ana etken birlikte hareket ediyor. Bunların birlikte hareket etmesi ülke ekonomileri de yakından etkiliyor.Bütün bu dalgalanmalarınüçünün arasındaki etkileşimi ekonomistlerin nasıl yorumladığı önemli.

Bakan Atun kurun dalgalanması ile birlikte dünyada merak edilen sorunun mükemmel kurun ne kadar olması gerektiği ile ilgili tartışmalara da atıfta bulundu. Bakan Atun “Algı ve beklentiler ülkelerin ekonomilerini şekillendiriyor. Acaba mükemmel kur diye bir kavram var mı? Örneğin Kıbrıs’ta yaygın olarak kullanılansterlin. Ama gelin İngiltere’ye bakıyorum işsizlik felaket boyutta. Bugün AB ülkelerinde işsizlik yüzde 20 civarında. Bizde bu yüzde 8.7’lerde. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) ülkelerinde ortalamalarda gönüllü işsizliğin 4,6 civarında olduğunu görüyoruz. Reel olarak baktığımızda ülkemizde işsizlik yüzde 4’lere yakın.

Avrupa Birliği nominal kur değeri 4 TL lira civarında görülen para birimleri güçlü gibi gözükse de o ülkelerde ekonomik olarak çok daha büyük başka sıkıntılar var. Dolar kullanılan bir ABD ekonomisi ile Euro kullanılan AB üyesi ülkelerin makro ekonomik uygulamaları ayrışmış durumda” dedi. “Vatandaşımız TL’ye güvenmeye devam etsin, bulunduğumuz coğrafyanın gerçekleri ile hareket edebilmeyi öğrenmeliyiz”

Bakan Atun kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk Lirasında güvenmeye devam etmelerini istedi. Bakan Atun “AB merkez bankası bir taraftan faizleri indiripmümkün olduğunca genişlemeye politikaları yani bolluk para uygulama yönüne giderken bir bakıyoruz ABD merkez bankası son 6 aydır bütün dünyayı faiz artışına dünyayı hazırladı hazırladı en sonunda aralık ayında faiz artışı yaptı bütün kurları etkiledi bu süreçte Türk Lirası her şeye rağmen en az etkilen oldu.Gelirimizhangi para biriminde ise borcumuzu da aynı para biriminde olmalı.

Bu riskleri görüp ona göre hareket etmek lazım. Ülkemize ve paramıza güvenip yatırımları yapmaya devam edelim. Kaçınılması gereken en önemli konu lüks tüketim gayesi ile borçlanmamaktır” dedi.

Atun; “ümit ediyorum bu merkezin daha kaliteli verileri ile iyi ölçümler yapabiliriz. Özle sektör ile üniversiteler işbirliği önemli.

Biz de KOBİGEM’in yapmış olduğu destekler çok önemli. Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti KOBİGEM destekleri son 7 yılda 10 milyarTürkLirasının olan GSMH’nın %10’u olan 1 milyar Türk Lirasını Anavatan Türkiye’nin verdiği katkılar ile esnaf ve Kobilere önemli finansladestekler sağladı.GSMH yüzde 10 denk gelen bir desteğitoplamda 1 milyar Türk lirasını ekonomiye kazandırdık kredilerle. Kobidestek esnaf destek, gelişim süreçleri ekonomide bu tür kaldıraçlarla ekonomiye yaptığımız desteklerin önemini üniversitelerimizle paylaşmaya hazırız. Bizde de önemli veriler birikti bunları bilimin hizmetine vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye İş Bankası ve UKÜ yetkilileri ile birlikte kurulan Finans Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

BRTK