Atun: 2017 yılında tüm yatırım kredilerinde TL’ye dönüş yaşanacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile 15 banka arasında KOBİGEM tarafından yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı “ KOBİ Yapılanma ve İşletme Faiz Destek Programı” çerçevesinde protokol imzaladı.

Protokolün imzalanması çerçevesinde bugün bakanlıkta tören yapıldı.

Bakan Atun, yaptığı konuşmada, 2017 yılında tüm yatırım kredilerinde TL’ye dönüşün yaşanacağını, döviz cinsinden yatırımın rafa kaldırılacağını belirtti.

“ KOBİ Yapılanma ve İşletme Faiz Destek Programı”na ilişkin protokolün bu yıl 15 banka imzalanacağın ve en fazla banka katılımının sağlanmış olduğunu söyleyen Atun, programla ilgili bilgi verdi.

KOBİ Yapılanma ve İşletme Faiz Destek Programı’nın imalatçı statüdeki sanayicilerin kullanımına sunulacağını, 2016 yılı sonu cirosu 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan işletmeleri kapsayacağını söyleyen Atun, üst limitin işletme kredisi bağlamında 100 bin TL, hak ediş usulü yatırım kredisi bağlamında ise 200 bin TL olacağını kaydetti.

Atun, kredi vadesinin 4 yıl olarak belirlendiğini, para cinsinin TL ve faiz oranının yüzde 14 olduğunu ancak piyasaya yansıyacak faiz tutarının yüzde 5.6 olacağını ifade etti.

Vadenin ilk üç ay geri ödemesiz, 48 ay olduğunu söyleyen Atun, bu program için ayrılan kaynağın 3 milyon TL olduğunu belirtti.

Atun, 16.6 milyon TL’lik bir hacmin ekonominin, işletmelerin kullanımına sunulmuş olacağını vurguladı. Atun, 2017 yılı hedefleri ve programlarla ilgili de bilgi verdi.

Rekabet Gücü’nün Artırılması Kısmi Hibe Programı Projesi’ne 2017 yılında ayrılan kaynağın 5 milyon TL olduğunu söyleyen Atun, Girişimcilik Projesi’nin 22-23 Mart tarihlerinde yapılması planlanan “2. KKTC KOBİ Zirvesi’nde” açıklanacağını ayılan kaynağın 3 milyon 500 bin TL olduğunu kaydetti.

Atun, bilişim alanında iş fikri geliştirilmesine yönelik “Tekno Girişimci Hibe Programı’nın” geliştirilmekte olduğunu ifade etti.

Ucuz Finansman Kaynakları’na Erişim Programları’na da değinen Atun, Sanayici Ve Küçük Esnafa Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi 2017 bütçesinin 4 milyon TL, Esnaf ve Hizmet Sektörü’ne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi 2017 bütçesinin 5 milyon TL, Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredi Programı Projesi’nin 2017 yılı kaynağının 4 milyon TL, Kefalet Sandıkları Katkı Projesi’nin 2017 yılı bütçesinin 1 milyon TL, Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu Yapım Faiz Destek Programı Projesi bütçesinin ise 7 milyon TL olarak belirlendiğini kaydetti.

“Bu noktaya kadar toplam 29 milyon 500 bin TL Anavatan Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Yardım Ofisi’nin katkılarıyla bütçelendirilen kaynağımızdır” diyen Atun, bu rakamın üst limit değil alt limit olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, dünya ekonomisinin belirsizlik ve dalgalanma sürecinden geçtiğini söyledi.

Atun, para birimi güçlü görünse de Avrupa Birliği’nde ekonomik büyüyememe sorunu bulunduğunu, işsizlik oranlarının arttığını, yeni finans kanalları açma yoluna girdiklerini, ABD’nin de faiz artışı yaptığını belirtti.

KKTC’de işsizlik oranının yüzde 12’lerden yüzde 7.8’e gerilediğini kaydeden Atun, ekonomik büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu, bunun da Avrupa Birliği’nin hedefleri üzerinde bulunduğunu, buna ulaşmak adına çalışıldığını dile getirdi.

Atun, bu arada, bazılarının, “uygulanması mümkün olmayan vaatlerle, halkı kandırmaya çalıştığını” sözlerine ekledi.