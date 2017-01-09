09 Ocak 2017

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Atölye’de hazırlıklar tamam

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Atölye’de hazırlıklar tamam
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Ülkemizin magazin fotoğrafçılarından Bilal bastemur ve Barış Ozan Varolun beraber kurduğu VB Model & Oyunculuk Atölyesi, eğitmen hocalarıyla akşam yemeğinde bir araya gelerek hem sohbet etti hem de Atölyenin eğitim programı hakkında detayları konuştu.

Atölye’de hazırlıklar tamam

Dersler bugün başlıyor

Ali Kerim Yahi, genç yönetmen Ömer Evre, Leman Yavaş, Enise Çağatay, Burc Tuncer,  Özan Beyzade, Sami Hamidi, Nilay Usta, Bahar Denizoğlu, İsmail Mermer, Kıvanç Giritli, Nutkun Tezcan ve Buket Akpunar gibi eğitmenlerle okul hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yakın zamanda da ücretsiz workshopların başlayacağı dile getirildi.

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Havadis Gazetesi

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