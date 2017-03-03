Atina’nın tehditkar açıklamalarına Rumlardan öfke

Yunanistan savunma bakanının Türkiye’ye yönelik tehditkar açıklamaları, bu yıl turizmde patlama bekleyen Rumları endişelendirdi. Tarihin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Rum kesimi, bu yıl 3 milyondan fazla turist bekliyor.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’daki yetkililerin Kıbrıs üzerinden tehdiktar açıklamalar yapmaması konusunda Atina’dan yardım istedi.

Kıbrıs Rum kesimi, sözde münhasır ekonomik bölgesinde Kıbrıslı Türklerin haklarını gözardı ederek tek yanlı doğalgaz sondajına başlaması halinde, bölgede sıcak olaylar meydana gelmesinden ve bunun turizmi vurmasından kaygı duyuyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un “Türkiye’nin Rum kesimindeki doğalgaz sondajlarına Doğu Akdeniz’de sıcak olaylarla yanıt vereceği” yönündeki sözleri, Rum kesiminde büyük rahatsızlık yarattı.

Rumlar özellikle bu yıl patlama beklenen turizm sektörü için Atina’nın gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmasını istiyor.

Son günlerde Türkiye’yi hedef alan tehditkar açıklamalarıyla dikkat çeken Yunan Bakan Kammenos’un “Türkiye buna kalkışırsa yanıt veririz, tetikteyiz” yönündeki sözleri, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’i öfkelendirdi.

Yunanistan savunma bakanının açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten Anastasiadis, Yunanistan dışişleri bakanı Nikos Koçias’ı telefonla arayarak sağduyulu davranılmasını ve gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

Görüşmede henüz sondaj tarihi dahi belli değilken Yunan savunma bakanının gerilimi tırmandıran açıklamalarının özellikle bu yıl patlaması hedeflenen turizme büyük zarar vereceği görüşü ifade edildi.

Rum medyası “Yunan savunma bakanı yangın çıkardı, doğalgaz bölgelerinde sıcak olay öngörüyor” ifadesini kullandı.

Rum medyasındaki haberlere göre, meclis kulislerinde Kammenos “Türkiye’nin Fransız Total şirketinin sondaja başlayacağı haziran ayında Rum karasuları içinde sıcak çatışma çıkaracağına inandığını” söyledi.

Türkiye’nin Rumların tek yanlı doğalgaz sondajlarına misilleme olarak Barbaros Hayreddin sismik arama gemisini bölgeye gönderdiğini hatırlatan Kammenos, Ankara’nın bu kez Barbaros’u Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesiyle çakışan ihtilaflı parsellere gönderebileceğini ifade etti.

Atina’da temaslarda bulunan Rum DİKO partisi başkanı Nikolas Papadopulos da Türkiye’nin gerek Ege gerekse Kıbrıs’ta sıcak olay çıkartarak, kendi ifadesiyle “içerdeki krizden” kurtulmak isteyebileceğini iddia etti.

Rum ve Yunan basını Ege adalarındaki doluluk oranının yüzde 17’den yüzde 48’e çıktığını, Türkiye’den gelebilecek tahriklere karşı Atina’nın tetikte olduğunu ancak Kıbrıs’ın sıcak olay çıkma ihtimali konusunda daha hassas göründüğünü yazdı. Haberlerde sıcak olay endişesinin dahi bu sezon patlaması beklenen turizme büyük darbe vurabileceği ifade edildi.