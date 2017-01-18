Atilla Taş’a istenen ceza belli oldu

FETÖ/PDY soruşturmasında 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan 29 gazeteci için hazırlanan iddianame tamamlandı. Fuat Avni olduğu iddia edilen Said Sefa’ya ağırlaştırılmış müebbet, Atilla Taş ve 27 şüpheliye 10 yıla kadar hapis talep edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş’ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Twitter’da “Fuat Avni” hesabını açan firari sanık Said Sefa’nın “Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Aralarında Atilla Taş’ın da bulunduğu diğer 28 şüphelinin ise “silahlı örgüt üyeliği” suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının “örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı” olduğu vurgulandı.

İŞTE O GAZETECİLER

İddianamede 25’i tutuklu diğer 28 şüpheli Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi. (DHA)