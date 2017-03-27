Atilla Taş hakim karşısında

Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 29 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

FETÖ/PDY’nin medya ayağına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında aralarında “fuatavni” adlı Twitter hesabının kurucusu olduğu iddia edilen Said Sefa, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteciler Ufuk Şanlı ile Hanım Büşra Erdal’ın da bulunduğu 25’i tutuklu, 2’si firari 29 sanığın yargılanmasına başlandı.

‘ŞARKICIYDIM, GAZETECİLİKTEN TUTUKLUYUM’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, iddianamede Said Sefa hakkında ”Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ”silahlı terör örgütü yönetmek” suçundan da 22,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 28 sanık hakkında ise ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Kimlik tespiti yapılan Atilla Taş, “mesleğiniz” sorusuna, “Eskiden şarkıcıydım. Şimdi gazetecilikten tutukluyum” şeklinde cevap verdi. Aylık geliri sorulan Atilla Taş, “Şu an cezaevindeyim. Para kazanamıyorum” dedi.