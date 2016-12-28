Atatürk için koştular

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti
YÜZLERCE ÖĞRENCİ VE SPORCU YARIŞTI: Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı
Okan KARADEMİR-Gürsel KARAGÖZLÜ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti.
Başkent Lefkoşa’da, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de ise büyükler dışında okullar kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı.
Adanın dört bir yanında gerçekleşen yarışlarda küçük kızlar 800 metre, küçük erkekler 1000 metre, yıldız kızlar 800 metre, yıldız erkekler 1500 metre, genç kızlar 1500 metre, genç erkekler 300 metre, kadınlar ve büyük erkekler ise 8000 metrede mücadele etti.
Yarışlar sonunda düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verildi.
Lefkoşa
Başkentteki yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Levent Primary School, yıldız kızlarda American Future College, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şampiyon olurken takım yarışı olmayan kadınlarda ferdi birinciliği Ayşa Küçükakça elde etti.
Gazi Mağusa
Gazi Mağusa Bölgesi’nde takımsal sonuçlar açıklanmazken ferdi sonuçlara göre küçük kızlarda Nehir Emirzadeoğulları, küçük erkeklerde Gökhun Gazloğlu, yıldız kızlarda Asya Koçak, yıldız erkeklerde Tamay Fenercioğlu, genç kızlarda Narin Sevim ve genç erkeklerde Selçuk Emre Yerdelen birinci oldu.
İskele
İskele Bölgesinde takımsal klasmanda küçük kızlarda Yenierenköy İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu, yıldız kızlarda Erenköy Lisesi, yıldız erkeklerde Mehmetçik Ortaokulu, genç kız ve erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi şampiyonluğa ulaştı.
Lefke
Ülkemizin altıncı ilçesi olan Lefke Bölgesinde de yapılan yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kız ve erkeklerde Lefke İstiklal İlkokulu, yıldız kız ve erkeklerde Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümü, genç kızlarda Lefke Gazi Lisesi ve genç erkeklerde de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi birinciliği elde etti
Girne ve Güzelyurt’tan sonuç yok
Ülke genelinde kaymakamlıklar nezdinde gerçekleşen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları’nda Girne ve Güzelyurt bölgelerinden ise sonuçlar elde edilemedi.
Lefkoşa Bölgesi Sonuçlar
Küçük Kızlar
Ferdi: 1.Gülsu Uzun, 2.Işıl Cengiz, 3.Nilgün Akbulut
Takım: 1.Yakın Doğu İlkokulu, 2.Şht. Mehmet Eray İlkokulu, 3.Levent Primary School
Küçük Erkekler
Ferdi: 1.Salih Ünveren, 2.Erdem Emir, 3.M.Eren Balta
Takım: 1.Levent Primary School, 2.Yakın Doğu İlkokulu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji
Yıldız Kızlar
Ferdi: 1.Yağmur Bozoğlan, 2.Aleyna Göçgün, 3.Sıla Ballı
Takım: 1.American Future College, 2.Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, 3.Levent College
Yıldız Erkekler
Ferdi: 1.Orazgeldi Dolkanov, 2.Bora Altun, 3.Emre Hakan Karaca
Takım. 1.Yakın Doğu Koleji, 2.Atleks Sanverler Ortaokulu, 3.Bayraktar Türk Maarif Koleji
Genç Kızlar
Ferdi: 1.Nezihat Doygunel, 2.Demet Çakır, 3.Suay Bedeoğlu
Takım: 1.Yakın Doğu Koleji, 2.Lefkoşa Türk Lisesi, 3.Türk Maarif Koleji
Genç Erkekler
Ferdi: 1.Mustafa Yorulmaz, 2.Emre Soytürk, 3.Kadir Yiğit Taşkın
Takım: 1.Atatürk Meslek Lisesi, 2.Yakın Doğu Koleji, 3.Lefkoşa Türk Lisesi
Kadınlar
Ferdi: 1.Ayşa Küçükakça, 2.Fezile Işık
Takım: –
Büyük Erkekler
Ferdi: 1.Eser Kurt, 2.Esat Bozbay, 3.Aytekin Sanin
Takım: 1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2.Yakın Doğu Üniversitesi
Gazi Mağusa Bölgesi Sonuçlar
Küçük Kızlar
Ferdi: 1.Nehir Emirzadeoğulları, 2.Medine Özsay, 3.Şerife Su
Küçük Erkekler
Ferdi: 1.Gökhun Gazloğlu, 2.Ali Razi, 3.Nejat Recep Oğur
Yıldız Kızlar
Ferdi: 1.Asya Koçak, 2.Zeynep Özbay, 3.Dilber Davulcular
Yıldız Erkekler
Ferdi: 1.Tamay Fenercioğlu, 2.Arda Osmaneller, 3.Doğukan Gören
Genç Kızlar
Ferdi: 1.Narin Sevim, 2.Beyza Celme, 3.Cennet Fidan
Genç Erkekler
Ferdi: 1.Selçuk Emre Yerdelen, 2.Mustafa Gök, 3.Halil İbrahim Esen
İskele Bölgesi Sonuçlar
Küçük Kızlar
Ferdi: 1.Nur Çalış, 2.Alser Altıoğlu, 3.Aylin Hacıhasanoğlu
Takım: 1.Yenierenköy İlkokulu, 2.Çayırova İlkokulu, 3.Ziyamet İlkokulu
Küçük Erkekler
Ferdi: 1.Salahi Kunduracı, 2.Necmi Tilki, 3.Buğra Kara
Takım: 1.Şht İlker Karter İlkokulu, 2.Ziyamet İlkokulu, 3.Mehmetçik İlkokulu
Yıldız Kızlar
Ferdi: 1.Merve Aydenek, 2.Hatice Gezer, 3.Sıla Okur
Takım: 1.Erenköy Lisesi, 2.Bekirpaşa Lisesi, 3.Mehmetçik Ortaokulu
Yıldız Erkekler
Ferdi: 1.Ahmet Darık, 2.Duygu Ağcabey, 3.Hasan Tanrıkulu
Takım: 1.Mehmetçik Ortaokulu, 2.Polatpaşa Lisesi, 3.Bekirpaşa Lisesi
Genç Kızlar
Ferdi: 1.Melisa Aylanç, 2.Fatma Bayrak, 3.Edanur Genç
Takım: 1.Bekirpaşa Lisesi, 2.İskele Ticaret Lisesi, 3.Erenköy Lisesi
Genç Erkekler
Ferdi: 1.Mustafa Özalp, 2.Ömer Ayağ, 3.Hacı Deniz
Takım: 1.Bekirpaşa Lisesi, 2.Karpaz Meslek Lisesi, 3.Erenköy Lisesi
Lefke Bölgesi Sonuçlar
Küçük Kızlar
Ferdi: 1.Neşe Eser, 2.Hülya Günay, 3.Hanım Etku
Takım: 1.Lefke İstiklal İlkokulu
Küçük Erkekler
Ferdi: 1.Tahsin Yılmaz, 2.Osman Olgu, 3.Mustafa Akkuzu
Takım: 1.Lefke İstiklal İlkokulu, 2.Yedidalga İlkokulu, 3.Yeşilyurt İlkokulu
Yıldız Kızlar
Ferdi: 1.İnci Aliye Akkoyun, 2.Ada As, 3.Feyza Sayar
Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi
Yıldız Erkekler
Ferdi: 1.Mutallip Türkmen, 2.Yaşar Küçükandaç, 3.Osman Eray Akkoyun
Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi
Genç Kızlar
Ferdi: 1.Gülistan Timur, 2.Emine Kireşçi, 3.Saadet Köse
Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi, 2.Cengiz Topel EML
Genç Erkekler
Ferdi. 1.Serdal Sümer, 2.Bora Gürkanlar, 3.M.Bestami Alır
Takım: 1.Cengiz Topel EML, 2.Lefke Gazi Lisesi