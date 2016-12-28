Atatürk için koştular

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti

YÜZLERCE ÖĞRENCİ VE SPORCU YARIŞTI: Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı

Okan KARADEMİR-Gürsel KARAGÖZLÜ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti.

Başkent Lefkoşa’da, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de ise büyükler dışında okullar kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı.

Adanın dört bir yanında gerçekleşen yarışlarda küçük kızlar 800 metre, küçük erkekler 1000 metre, yıldız kızlar 800 metre, yıldız erkekler 1500 metre, genç kızlar 1500 metre, genç erkekler 300 metre, kadınlar ve büyük erkekler ise 8000 metrede mücadele etti.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verildi.

Lefkoşa

Başkentteki yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Levent Primary School, yıldız kızlarda American Future College, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şampiyon olurken takım yarışı olmayan kadınlarda ferdi birinciliği Ayşa Küçükakça elde etti.

Gazi Mağusa

Gazi Mağusa Bölgesi’nde takımsal sonuçlar açıklanmazken ferdi sonuçlara göre küçük kızlarda Nehir Emirzadeoğulları, küçük erkeklerde Gökhun Gazloğlu, yıldız kızlarda Asya Koçak, yıldız erkeklerde Tamay Fenercioğlu, genç kızlarda Narin Sevim ve genç erkeklerde Selçuk Emre Yerdelen birinci oldu.

İskele

İskele Bölgesinde takımsal klasmanda küçük kızlarda Yenierenköy İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu, yıldız kızlarda Erenköy Lisesi, yıldız erkeklerde Mehmetçik Ortaokulu, genç kız ve erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Lefke

Ülkemizin altıncı ilçesi olan Lefke Bölgesinde de yapılan yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kız ve erkeklerde Lefke İstiklal İlkokulu, yıldız kız ve erkeklerde Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümü, genç kızlarda Lefke Gazi Lisesi ve genç erkeklerde de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi birinciliği elde etti

Girne ve Güzelyurt’tan sonuç yok

Ülke genelinde kaymakamlıklar nezdinde gerçekleşen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları’nda Girne ve Güzelyurt bölgelerinden ise sonuçlar elde edilemedi.

Lefkoşa Bölgesi Sonuçlar

Küçük Kızlar

Ferdi: 1.Gülsu Uzun, 2.Işıl Cengiz, 3.Nilgün Akbulut

Takım: 1.Yakın Doğu İlkokulu, 2.Şht. Mehmet Eray İlkokulu, 3.Levent Primary School

Küçük Erkekler

Ferdi: 1.Salih Ünveren, 2.Erdem Emir, 3.M.Eren Balta

Takım: 1.Levent Primary School, 2.Yakın Doğu İlkokulu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji

Yıldız Kızlar

Ferdi: 1.Yağmur Bozoğlan, 2.Aleyna Göçgün, 3.Sıla Ballı

Takım: 1.American Future College, 2.Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, 3.Levent College

Yıldız Erkekler

Ferdi: 1.Orazgeldi Dolkanov, 2.Bora Altun, 3.Emre Hakan Karaca

Takım. 1.Yakın Doğu Koleji, 2.Atleks Sanverler Ortaokulu, 3.Bayraktar Türk Maarif Koleji

Genç Kızlar

Ferdi: 1.Nezihat Doygunel, 2.Demet Çakır, 3.Suay Bedeoğlu

Takım: 1.Yakın Doğu Koleji, 2.Lefkoşa Türk Lisesi, 3.Türk Maarif Koleji

Genç Erkekler

Ferdi: 1.Mustafa Yorulmaz, 2.Emre Soytürk, 3.Kadir Yiğit Taşkın

Takım: 1.Atatürk Meslek Lisesi, 2.Yakın Doğu Koleji, 3.Lefkoşa Türk Lisesi

Kadınlar

Ferdi: 1.Ayşa Küçükakça, 2.Fezile Işık

Takım: –

Büyük Erkekler

Ferdi: 1.Eser Kurt, 2.Esat Bozbay, 3.Aytekin Sanin

Takım: 1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2.Yakın Doğu Üniversitesi

Gazi Mağusa Bölgesi Sonuçlar

Küçük Kızlar

Ferdi: 1.Nehir Emirzadeoğulları, 2.Medine Özsay, 3.Şerife Su

Küçük Erkekler

Ferdi: 1.Gökhun Gazloğlu, 2.Ali Razi, 3.Nejat Recep Oğur

Yıldız Kızlar

Ferdi: 1.Asya Koçak, 2.Zeynep Özbay, 3.Dilber Davulcular

Yıldız Erkekler

Ferdi: 1.Tamay Fenercioğlu, 2.Arda Osmaneller, 3.Doğukan Gören

Genç Kızlar

Ferdi: 1.Narin Sevim, 2.Beyza Celme, 3.Cennet Fidan

Genç Erkekler

Ferdi: 1.Selçuk Emre Yerdelen, 2.Mustafa Gök, 3.Halil İbrahim Esen

İskele Bölgesi Sonuçlar

Küçük Kızlar

Ferdi: 1.Nur Çalış, 2.Alser Altıoğlu, 3.Aylin Hacıhasanoğlu

Takım: 1.Yenierenköy İlkokulu, 2.Çayırova İlkokulu, 3.Ziyamet İlkokulu

Küçük Erkekler

Ferdi: 1.Salahi Kunduracı, 2.Necmi Tilki, 3.Buğra Kara

Takım: 1.Şht İlker Karter İlkokulu, 2.Ziyamet İlkokulu, 3.Mehmetçik İlkokulu

Yıldız Kızlar

Ferdi: 1.Merve Aydenek, 2.Hatice Gezer, 3.Sıla Okur

Takım: 1.Erenköy Lisesi, 2.Bekirpaşa Lisesi, 3.Mehmetçik Ortaokulu

Yıldız Erkekler

Ferdi: 1.Ahmet Darık, 2.Duygu Ağcabey, 3.Hasan Tanrıkulu

Takım: 1.Mehmetçik Ortaokulu, 2.Polatpaşa Lisesi, 3.Bekirpaşa Lisesi

Genç Kızlar

Ferdi: 1.Melisa Aylanç, 2.Fatma Bayrak, 3.Edanur Genç

Takım: 1.Bekirpaşa Lisesi, 2.İskele Ticaret Lisesi, 3.Erenköy Lisesi

Genç Erkekler

Ferdi: 1.Mustafa Özalp, 2.Ömer Ayağ, 3.Hacı Deniz

Takım: 1.Bekirpaşa Lisesi, 2.Karpaz Meslek Lisesi, 3.Erenköy Lisesi

Lefke Bölgesi Sonuçlar

Küçük Kızlar

Ferdi: 1.Neşe Eser, 2.Hülya Günay, 3.Hanım Etku

Takım: 1.Lefke İstiklal İlkokulu

Küçük Erkekler

Ferdi: 1.Tahsin Yılmaz, 2.Osman Olgu, 3.Mustafa Akkuzu

Takım: 1.Lefke İstiklal İlkokulu, 2.Yedidalga İlkokulu, 3.Yeşilyurt İlkokulu

Yıldız Kızlar

Ferdi: 1.İnci Aliye Akkoyun, 2.Ada As, 3.Feyza Sayar

Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi

Yıldız Erkekler

Ferdi: 1.Mutallip Türkmen, 2.Yaşar Küçükandaç, 3.Osman Eray Akkoyun

Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi

Genç Kızlar

Ferdi: 1.Gülistan Timur, 2.Emine Kireşçi, 3.Saadet Köse

Takım: 1.Lefke Gazi Lisesi, 2.Cengiz Topel EML

Genç Erkekler

Ferdi. 1.Serdal Sümer, 2.Bora Gürkanlar, 3.M.Bestami Alır

Takım: 1.Cengiz Topel EML, 2.Lefke Gazi Lisesi