Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bakıma gelen uçak toprak alana çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen bir yolcu uçağı, pisti terk etmesinin ardından toprak zemine çıktı. BAE’den gelen uçağın bakım için İstanbul’a geldiği ve yolcu taşımadığı öğrenildi. Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra taksi yapan uçağın toprak zemine çıktığı belirtildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait ARFF ekipleri uçağın kurtarılması için çalışmalara başladı.