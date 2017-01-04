Atan ve tutan Kartal’dan sorulur

Süper Lig’in ilk devresini lider olarak tamamlayan Yenicami maç başına attığı 2.8’lik gol ortalaması ve kalesinde gördüğü maç başına 0.5’lik gol ortalaması ile rakiplerinin çok önünde yer aldı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de 2 maç dışında ilk devrenin sona ermesi ile takımların maç başına gol ortalamaları da netleşmiş oldu.

İlk devreyi lider kapatan Yenicami attığı 43 gol ile maç başına 2.8 gol ortalaması tutturarak en iyi ortalamayı yakalayan kulüp oldu. Siyah beyazlı ekip ayrıca kalesinde gördüğü 0.5 gol ortalaması ile en az gol gören takım olarak ilk devreyi tamamladı.

Yenicami’yi puan sıralamasında da ikinci olarak takip eden GAÜ Çetinkaya gol ortalamasında da rakibinin arkasında kaldı. İlk devreyi bir maç eksikle tamamlayan Türk Ocağı puan sıralamasında 6. sırada olmasına karşın 1.9 gol ortalaması ile GAÜ Çetinkaya’nın gol ortalamasına ortak oldu.

Devreyi 5’inci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği ise kalesinde gördüğü 0.9’luk ortalama ile Yenicami’nin ardından en iyi ortalamaya sahip olan ekip oldu.

K-Pet Süper Lig Gol Ortalamaları

Takımlar O A Y Maç Başı Attığı Maç Başı Yediği

1.YENİCAMİ 15 43 8 2.8 0.5

2.GAÜ ÇETİNKAYA 15 29 15 1.9 1.0

3.CİHANGİR 15 26 16 1.7 1.0

4.LEFKE TSK 15 27 27 1.8 1.8

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 14 24 13 1.7 0.9

6.TÜRK OCAĞI 14 27 16 1.9 1.1

7.GENÇLER BİRLİĞİ 15 21 20 1.4 1.3

8.KÜÇÜK KAYMAKLI 15 17 22 1.1 1.4

9.YALOVA 14 24 21 1.7 1.5

10.BİNATLI 15 27 30 1.8 2.0

11.GENÇLİK GÜCÜ 14 13 20 0.9 1.4

12.DUMLUPINAR 15 22 30 1.4 2.0

13.BAF ÜLKÜ YURDU 15 21 33 1.4 2.2

14.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 15 19 24 1.2 1.6

15.DEĞİRMENLİK 15 10 32 0.6 2.1

16.MORMENEKŞE 15 15 38 1.0 2.5