04 Ocak 2017

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Atan ve tutan Kartal’dan sorulur

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Atan ve tutan Kartal’dan sorulur
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Süper Lig’in ilk devresini lider olarak tamamlayan Yenicami maç başına attığı 2.8’lik gol ortalaması ve kalesinde gördüğü maç başına 0.5’lik gol ortalaması ile rakiplerinin çok önünde yer aldı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de 2 maç dışında ilk devrenin sona ermesi ile takımların maç başına gol ortalamaları da netleşmiş oldu.

İlk devreyi lider kapatan Yenicami attığı 43 gol ile maç başına 2.8 gol ortalaması tutturarak en iyi ortalamayı yakalayan kulüp oldu. Siyah beyazlı ekip ayrıca kalesinde gördüğü 0.5 gol ortalaması ile en az gol gören takım olarak ilk devreyi tamamladı.

Yenicami’yi puan sıralamasında da ikinci olarak takip eden GAÜ Çetinkaya gol ortalamasında da rakibinin arkasında kaldı. İlk devreyi bir maç eksikle tamamlayan Türk Ocağı puan sıralamasında 6. sırada olmasına karşın 1.9 gol ortalaması ile GAÜ Çetinkaya’nın gol ortalamasına ortak oldu.

Devreyi 5’inci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği ise kalesinde gördüğü 0.9’luk ortalama ile Yenicami’nin ardından en iyi ortalamaya sahip olan ekip oldu.

 

K-Pet Süper Lig Gol Ortalamaları

Takımlar                                O             A             Y             Maç Başı Attığı     Maç Başı Yediği

1.YENİCAMİ                          15           43           8                             2.8                          0.5

2.GAÜ ÇETİNKAYA               15           29           15                           1.9                          1.0

3.CİHANGİR                          15           26           16                           1.7                          1.0

4.LEFKE TSK                          15           27           27                           1.8                          1.8

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      14           24           13                           1.7                          0.9

6.TÜRK OCAĞI                      14           27           16                           1.9                          1.1

7.GENÇLER BİRLİĞİ              15           21           20                           1.4                          1.3

8.KÜÇÜK KAYMAKLI            15           17           22                           1.1                          1.4

9.YALOVA                             14           24           21                           1.7                          1.5

10.BİNATLI                            15           27           30                           1.8                          2.0

11.GENÇLİK GÜCÜ               14           13           20                           0.9                          1.4

12.DUMLUPINAR                 15           22           30                           1.4                          2.0

13.BAF ÜLKÜ YURDU          15           21           33                           1.4                          2.2

14.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   15           19           24                           1.2                          1.6

15.DEĞİRMENLİK                 15           10           32                           0.6                          2.1

16.MORMENEKŞE                15           15           38                           1.0                          2.5

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