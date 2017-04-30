Aslı Enver: Onu tanıdıkça daha çok seviyorum

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aynı evi paylaştığı Murat Boz hakkında Elele dergisine açıklamalar yaptı.

“Murat’ı tanıdıkça daha çok seviyorum” diyen Enver, “Duygusal, esprili, sahiplenici ve gerçek biri. Herkese karşı böyle. Onu tanıyıp da sevmeyen yok. Aynı zamanda merhametli” dedi. “Zekasına sonsuz güveniyorum” dediği Boz için, “Onunla sohbet etmekten zevk alıyorum. Hayatımda hep olsun” ifadesini kullandı. Murat Boz’un güç verdiğini ve kendisini motive ettiğini söyleyen Enver, “Bu yüzden çok şanslı bir kadınım. Mutlu, huzur dolu bir ilişki yaşıyorum” dedi.

Ünlü oyuncu aşkın zor tarafını şöyle tarif etti: “Aşık olmanın en zor yanı herhalde ayrılık kısmıdır. Ya da bazen kendini doğru ifade edememektir.”

“Bazen olgun bazen de çocuksu olabiliyorum. Ama genelde neşeli biriyim” diyen Enver, “Murat da bana benziyor. Birbirimize uyum sağlıyoruz” yorumunu yaptı.