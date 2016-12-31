Aslan’ın Bombası Aleix Vidal

Kronikleşen sağ bek sorununu devre arasında çözmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Barcelona’nın gözden çıkardığı Aleix Vidal’i istiyor… Yönetim, İspanyol yıldızı kiralamayı hedefliyor

Ara transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray’dan ses getirecek bir hamle geldi… Artık kronik hale gelen sağ bek sorununu devre arasında çözmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Aleix Vidal’e kanca attı. Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında İspanyol ekibinde gözden düşen Vidal’in ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun bir menajer tarafından Galatasaray’a önerildiği, yönetimin de Riekerink’ten onay aldıktan sonra düğmeye bastığı öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesinde yer alan Aleix Vidal’in transferi oldukça zor gözüküyor. Fakat yönetimin her türlü fedakarlığı yapacağı da belirtiliyor.

BU SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Galatasaray’ın ilk hedefi 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Yönetimin Noel tatilinin ardından resmi görüşmelere başlaması bekleniyor… İki sezon önce Sevilla forması altında müthiş bir performans gösteren ve Barcelona’ya transfer olan Vidal, Katalan kulübünde bekleneni bir türlü veremedi. Bu sezon sadece 5 resmi maçta forma giyebilen İspanyol futbolcunun Barcelona ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARDA’YA G.SARAY’I SORDU!

Arda Turan ile birlikte Barcelona’ya transfer olan Vidal, Katalan kulübünün cezası nedeniyle milli futbolcumuz gibi 6 ay futbol oynayamamıştı. Bu süreçte Arda ile çok yakın bir dostluk kuran İspanyol yıldızın, Galatasaray’ın ilgisi sonrası Arda’ya danıştığı belirtiliyor.