Aşktan umudunu kesti, robot sevgili icat etti

Aradığı aşkı bulamayacağına karar veren 31 yaşındaki Çinli adam çareyi robot sevgili üretmekte buldu.
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Çin, aradığı aşkı bulamayınca kendi şansını yaratan 31 yaşındaki Zheng Jiajia’yı konuşuyor.
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Çin medyasında yer alan habere göre, Mühendis olan Zheng Jiajia, sanal gerçeklik üzerinde yaptığı çalışmaları bir adım ileri götürerek kendisi için robot sevgili yaptı.
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Aynı habere göre, Jiajia’nın Yingying adını verdiği robot birkaç kelimelik bir konuşma dağarcığına sahip.
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Bu modeli geliştirmeyi planladığının altını çizen Jiajia, söz konusu yeniliklerin ardından robotun yürüyebileceğini iddia ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde sade bir törenle kendi ürettiği robot ile evlenen Jiajia, kısa sürede ülke gündeminin tepesine yerleşti.
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