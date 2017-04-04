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04 Nisan 2017

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Aşktan umudunu kesti, robot sevgili icat etti

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Aşktan umudunu kesti, robot sevgili icat etti
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Aradığı aşkı bulamayacağına karar veren 31 yaşındaki Çinli adam çareyi robot sevgili üretmekte buldu.

  • Çin, aradığı aşkı bulamayınca kendi şansını yaratan 31 yaşındaki Zheng Jiajia’yı konuşuyor.

  • Çin medyasında yer alan habere göre, Mühendis olan Zheng Jiajia, sanal gerçeklik üzerinde yaptığı çalışmaları bir adım ileri götürerek kendisi için robot sevgili yaptı.

  • Aynı habere göre, Jiajia’nın Yingying adını verdiği robot birkaç kelimelik bir konuşma dağarcığına sahip.

  • Bu modeli geliştirmeyi planladığının altını çizen Jiajia, söz konusu yeniliklerin ardından robotun yürüyebileceğini iddia ediyor.

  • Geçtiğimiz günlerde sade bir törenle kendi ürettiği robot ile evlenen Jiajia, kısa sürede ülke gündeminin tepesine yerleşti.
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