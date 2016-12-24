Aşkın Nur Yengi: Beni en çok ihanet üzdü

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer’le boşanmasına dair yıllar sonra açıklama yaptı.

Haluk Bilginer, Zuhal Olcay’la olan 12 yıllık evliliğini Aşkın Nur Yengi için bitirmiş ve çift 2006’da nikah masasına oturmuştu. Nazlı isminde bir kızları olan ikili 2012 yılında boşandı.

Ayrılığa sebep olarak Haluk Bilginer’in Zerrin Tekindor ile yasak aşk yaşaması gösterildi. O dönem sessizliğini koruyan Aşkın Nur Yengi, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, “Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü, başka bir şey değil” dedi. Haluk Bilginer, şu anda oyuncu Zerrin Tekindor’la birliktelik yaşıyor.