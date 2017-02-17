17 Şubat 2017

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Kıbrıs

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak kalmasına karar verildi

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Asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak kalmasına karar verildi
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen’in yeni asgari ücrete yaptığı itirazı görüşerek asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak kalmasına karar verdi.

Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, asgari ücretin 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere 2 bin 20 TL olarak devam etmesine karar verdiklerini açıkladı

Saner, asgari ücretin sadece en temel işi yapana verilen ücreti belirlediğini vurgulayarak, bu çerçeveden bakıldığında asgari ücretliye yüzde 12.52 artış verdiklerini belirtti.

Ülkedeki koşulların belli olduğunu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin bir şey üretmesinin mümkün olmadığını dile getiren Saner, ülke şartları da göz önünde bulundurulduğundan hayat pahalılığının da üzerindeki bir rakam olması sebebiyle ortaya çıkan rakamı değişmediklerini söyledi.

Saner, belirlenen rakamın konsensüsle alınmış olmasından mutluluk duyduğunu kaydederek, eleştirenlerin asgari ücretin genel olarak hayat pahalılığı civarında belirlenirken kendilerinin üzerine çıkacak bir karar aldıklarını unutmamasını istedi.

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