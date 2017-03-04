Arjantin futbolunda grev başladı

Ülke futbolunda uzun süredir devam eden ekonomik kriz nedeniyle futbolcuların maaşını alamaması, dün oynanması planlanan Arjantin’in 1. ve 2. lig maçlarının ertelenmesine yol açtı.

Federasyonla yayıncı kuruluş arasında yaşanan ödeme krizi nedeniyle başlangıç tarihi 5 Şubat’tan 3 Mart’a ertelenen Arjantin 1. Futbol Ligi ikinci yarısının ilk haftasında Rosario Central-Godoy Cruz ve San Lorenzo-Belgrano arasında oynanması gereken maçlar, futbolcuların sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Arjantin Futbolcular Birliği (FAA), futbolculara gereken ödemelerin yapılmaması halinde grevin devam edeceği uyarısını yeniledi. Lig maçlarının oynanacağı tarih ise henüz kesinleşmedi.

Yayıncı kuruluşun 2009 yılında zor durumda kalması ve ülke futbolundaki şiddet olaylarının artması gerekçeleriyle Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile hükümet arasında imzalanan Futbol Para Todos (Herkes İçin Futbol) anlaşmasının ardından futbol maçları şifresiz yayınlanmıştı. AFA bu sezon hükümete 25,21 milyon dolar karşılığında liglerin yayın hakkını satmıştı. Hükümet ise paranın belli bir oranını verebilirken, kalan kısmın sezon sonunda dağıtılacağını belirtmişti.

FAA Başkanı Sergio Marchi geçen ay yaptığı açıklamada, oyuncuların yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığı ve grev hazırlığında olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, televizyon hakları için federasyona geçen hafta 22,7 milyon dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Marchi ise bu miktarın kulüplerin futbolculara borçlarını ödemesi için yeterli olmadığını ifade etmişti.