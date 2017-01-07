07 Ocak 2017

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Arda Kural’ın evinde yangın çıktı

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Arda Kural’ın evinde yangın çıktı
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Geçirdiği psikolojik tedavinin ardından oyunculuğa geri dönen Arda Kural’ın evinde yangın çıktı

 

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Kural, saç ektirmiş ve bir film projesi için kamera geçmişti.

ELİ VE AYAĞINDA YANIK VAR

Emret Komutanım dizisindeki Ferit karakteriyle yıldızı parlayan Kural’ın, ‘Renkli Sayfalar’programının haberine göre; evinde yangın çıktı. Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Kural’ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.

Bir dönem, ‘yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan Kural, psikolojik rahatsızlık geçirmiş; evi terk ederek bir paljda kalmaya başlamıştı. 36 yaşındaki oyuncu daha sonra tedavi olarak zor günleri geride bırakmıştı.

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Havadis Gazetesi

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