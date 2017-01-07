Geçirdiği psikolojik tedavinin ardından oyunculuğa geri dönen Arda Kural’ın evinde yangın çıktı

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Kural, saç ektirmiş ve bir film projesi için kamera geçmişti.

ELİ VE AYAĞINDA YANIK VAR

Emret Komutanım dizisindeki Ferit karakteriyle yıldızı parlayan Kural’ın, ‘Renkli Sayfalar’programının haberine göre; evinde yangın çıktı. Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Kural’ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.

Bir dönem, ‘yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan Kural, psikolojik rahatsızlık geçirmiş; evi terk ederek bir paljda kalmaya başlamıştı. 36 yaşındaki oyuncu daha sonra tedavi olarak zor günleri geride bırakmıştı.