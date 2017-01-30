Arar konserleri bir başka

KUĞULAR GİBİYDİ: Hareketli ve ritimli şarkılarında bol bol dans eden Funda Arar, başarılı performansı ile salondan büyük alkış aldı. Siyah kuğuyu andıran elbisesi ile konukları kendine hayran bırakan sanatçı, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti

Girne’de hizmet veren Cratos Premium Hotel, önceki akşam Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar’ı sahnesinde ağırladı. Zerafeti ve muhteşem sesiyle gönüllere taht kuran güçlü yorumcu Funda Arar dillerden düşmeyen şarkılarını konukları için seslendirdi

Hem oynadı hem oynattı

Neşeli ve esprili tavırlarıyla misafirlerin gönlünde taht kuran sanatçı, zaman zaman salona seslenerek konuklarla diyalog kurdu.

Hareketli ve ritimli şarkılarında bol bol dans eden Funda Arar, başarılı performansı ile salondan büyük alkış aldı. Siyah kuğuyu andıran elbisesi ile konukları kendine hayran bırakan sanatçı, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Sahnede istek parçaları da geri çevirmemeye özen gösteren ünlü sanatçı, geçmişten günümüze en hit parçalarını okudu.

Arar: “Yeni albüm bomba gibi geliyor”

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, Songül Sarıbaş imzalı elbisesi ile çıkaracağı yeni albümün bomba gibi geldiğini söyledi, “Albümde başta Febyo Taşel olmak üzere, Gülşen, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Günay Çoban ve daha birçok önemli isimle çalıştık, uzun süren çalışmalar sonucu içimize sinen bir albüm oldu” dedi.