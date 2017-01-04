Günün ilk kaza haberi dün Haspolat’tan geldi. Yol kenarındaki yaya çarpma tehlikesi atlatan sürücü kontrolü kaybetti, araba takla attı

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI:

İçinde üç küçük çocuğun bulunduğu EE 972 plakalı arabası ile Haspolat’tan Lefkoşa’ya doğru giden İbrahim Doğru, yol kenarında yürüyen bir yayanın valizine çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje vuran araba takla attı. Doğu, hafif yaralanırken çocuklar kazayı yara almadan atlattı

Ülke dün güne trafik kazaları ile başladı. Sabahın erken saatlerinde Haspolat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, saat 07.30’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Razu Ahmad, yaya olarak yürüdüğü esnada, İbrahim Doğru yönetimindeki EE 972 plakalı aracı ile Ahmad’ın elinde taşıdığı valize çarptığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Doğru’nun yönetimindeki araba, orta refüje çarparak takla attı.

Araçtaki çocuklar ucuz kurtuldu

İbrahim Doğru’nun kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 2,3 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Doğru, yoldan geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.