Araç alım satımları kayıt altına alınacak

KKTC’de motorlu araçların alım satımında kayıt dışılık bitecek. Araç alım satımlarında muhtar mührü devri kapanacak, galerilere fatura ve gider pusulası koşulu getirilecek, satışta “devir” şartı gelecek, vekalet kullanımında sınırlama yapılacak

1 YILDA 3, 3 YILDA 5 VEKALET: Yeni sistemde bir kişi yılda en fazla 3, 3 yılda 5 kez vekalet kullanabilecek. Yurt dışından alınan, veraset ile ilgili vekâletlerden vergi alınmayacak. Veraset araç satışında sayı sınırlaması olmayacak

FATURASIZ İŞLEM YAPILMAYACAK: Yeni sistemde tüm galeriler kayıt altına alınacak. Hiçbir galeri, fatura olmadan motorlu araç satamayacak. Gider pusulası olmadan motorlu araç satın alamayacak. Galericilerin stokları da kayıt altına alınacak

SATIŞTA DEVİR ŞARTI OLACAK: “Araba Ali’nin kullanıcı Veli” devri de kapanacak. Motorlu aracın satışı sırasında devir işlemi de yapılacak. Devir satış sırasında gerçekleştiği için de satıştan sonra, olası kamera cezalardan ve kriminal olaylarda aracın yeni sahibi sorumlu olacak

Duygu ALAN

KKTC’de bugün galerilerin yanı sıra elden, sokakta, internette motorlu araç alım satımları gerçekleştiriliyor.

Gerek bazı galerilerden gerekse elden ya da internetten yapılan motorlu araç satışının birçoğunda devir işlemi yapılmıyor. Hal böyle olunca da hem aracın resmi sahibi günün sonunda bu işten zarar görüyor hem de devlet her araç satışında para kaybediyor.

Kayıt ve devir işlemlerinde düzenli çalışan vergisini ödeyen galericilerde haksız rekabete uğruyor.

Motorlu araçların alım satımında kayıt dışılığın önüne geçmek ve tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için şimdi yeni bir uygulama üzerinde çalışılıyor.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB), Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MASİB önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek, toplantıda söz konusu çalışmaya ilişkin alınan kararlar yasal zemine oturtulacak, ardından da yeni yasa tasarısının yazılımı yapılacak.

Fatura ve gider pusulası koşulu…

Yasa tasarısının yasalaşması halinde motorlu araç alım satımlarında sistem tamamen değişecek.

Yeni sistem ile hem sokakta hem de galerilerde yapılan motorlu araç alım satımları kayıt altına alınacak.

Yeni sistemin uygulamaya başlanması ile hiçbir galeri, fatura olmadan motorlu araç satamayacak. Gider pusulası olmadan motorlu araç satın alamayacak. Galericilerin stokları da kayıt altına alınacak.

Muhtar mührü devri bitecek

Muhtar mührü kaldırılacak, elden motorlu araç alım satımları artık muhtar mühürlü belge ile yapılmayacak.

Motorlu aracını satmak isteyen kişi ya alıcı ile birlikte Araç kayıt Dairesi’ne gidecek ve fazladan herhangi bir uygulama olmadan mukayyit huzurunda işlemi gerçekleştirilecek. Motorlu aracın devri gerçekleştirilecek. Motorlu aracın devri satış sırasında yapılacak. Devir gerçekleştiği için de satıştan sonra, olası kamera cezaları, kriminal olaylarda aracın yeni sahibi sorumlu olacak.

1 yılda en fazla 3 vekalet kullanılabilecek

Motorlu aracını satmak isteyen kişi sağlık sorunları nedeni ile Araç Kayıt Dairesi’ne gidemeyecek durumdaysa; ‘Ben bu aracımı satmak için şu kişiye vekalet veriyorum ve ya benim şu arabamın satılması için şu kişiye vekalet veriyorum’ diye notere yetki verecek.

Vekaleti alan kişi ise aracı sattığında Araç Kayıt Dairesi’ne gidecek ve orada vekaleti aldığına, bu işlemi yaptığına dair bir form dolduracak.

Bir kişi 365 gün içerisinde en fazla 3 kez, 3 yılda 5 kez vekalet kullanabilecek. 3’üncü vekaletten sonra, yaptığı işleme vergi ödeyecek. Bu vekaletle ile ilgili yapılan işlemlerde vekalet veren de vekaleti alan da aynı yükümlülükte olacak. Vekaleti veren de alan da attığı imzanın ne olduğunu bilecek.

Verasetlerde 3’ten fazla satış yapılabilecek

Yurt dışından alınan vekâletlerden vergi alınmayacak.

Veraset ile ilgili vekaletlerde ise hem vergi alınmayacak hem de ‘1 yıl içerisinde 3’ten fazla araç satamama’ koşulu kapsamında olmayacak.

Kişiye 5 motorlu araç miras kalmış ise ve kişi bu motorların araçların tümünü satmak istiyorsa, bu konuda sorun yaşamayacak.

Çipli sistem kayıt dışılığı önlemeye katkı sağlayacak

Motorlu araçlarda çipli sistem dönemi başladığında muayenesiz ve sigortasız hiçbir araç trafiğe çıkamayacak. Tüm motorlu araçların devir işlemi yapılmış olacak.

Motorlu araçlarda çipli sisteme geçildiğinde devletin yakıttan doğan kaybı önlenecek. Seyrüsefer harçlarından toplanandan daha fazla para bu çipli sistemde toplanacak.

Çip ücretsiz olarak takılacak, seyrüseferi olmayan motorlu araç çipli sisteme dahil olamayacak. Çipli sisteme geçildiğinde seyrüsefer dönemi son bulacak.

Yeni çipli sisteme geçildiği zaman sigorta çıkarmayan ve aracının muayenesini yaptırmayan araç sahipleri, akaryakıt alamayacak.

Çip ücretsiz taktırılacak. Seyrüseferi olmayan araç çipli sisteme dahil olamayacak. Çipli sistem motorlu araç alım satımının kayıt altına alınmasında da ciddi katkı sağlayacak.

Akın: Kayıt dışılık bitecek

Motorlu Araç Satıcılar Ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, galericilik sektörünün çok zorda olduğunu söyleyerek KKTC’de motorlu araç alım satımlarında kayıt dışılığın giderek yaygınlaştığını ve galericilik sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

KKTC’de son 1 yılda çok sayıda oto galeri işletmesinin el değiştiğini birçoğunun da iflas ettiğini kaydeden Akın, motorlu araç alım satım sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İbrahim Akın, motorlu araç alım satımlarını kayıt altına almayı amaçlayan çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Akın, “Çalışma son aşamada, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MASİB önümüzdeki hafta toplantı yapıp bu aldığımız kararları yasal zemine oturtacağız ardından da tasarının yazılımı yapılacak” dedi.