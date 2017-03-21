DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu Kanal T’de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Arabacıoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle

Arabacıoğlu: “Teknokrat kabine önerisi dp genel sekreteri afet özcafer’den geldi”

Arabacıoğlu: “Ben başbakan olsam hükümette sorun yoksa erken seçim çağrısı yapmazdım”

Arabacıoğlu: ” Türkiye’den gelen bir konuğun yer aldığı bir etkinliğe katılmayı yanlış bulmam. Ama bakanların kürsüye çıkıp evet ya da hayır kampanyası yapmasını doğru bulmam”

Arabacıoğlu: “Ben hiçbir dönem Türkiye’de bu kadar gergin bir dönem görmedim. Wvet ya da hayır çıksın bir kamplaşma oluştu”

Arabacıoğlu: “Evet kampanyası için ortam hazırlanmışsa aynı özgürlük karşı tarafa hayır tarafında da tanınmalı. Bir sakınca görmem”