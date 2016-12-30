30 Aralık 2016

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Apple’ın başı Airpods ile dertte

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Apple’ın başı Airpods ile dertte
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  • Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayındaki iPhone 7 lansmanında tanıttığı kablosuz kulaklığı AirPods ile ilgili ilk sorun ortaya çıktı.

  • Apple’ın iPhone 7’de kulaklık girişine son vermesi ile birlikte daha da önem kazanan ürünün şarj sorunu yaşadığı iddia ediliyor.

  • Apple’ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu kablosuz kulaklığı Airpods ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada dile getiren kullancılar, AirPods’un bir gecede şarj edilmesine rağmenyüzde 40 oranında güç kaybettiğini iddia ediyor.
  • Apple’ın iPhone 7’ler ile birlikte vermediği kulaklıklar 779 TL fiyat ile satılıyor.
  • Apple, söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.
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