Apple’ın başı Airpods ile dertte

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Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayındaki iPhone 7 lansmanında tanıttığı kablosuz kulaklığı AirPods ile ilgili ilk sorun ortaya çıktı.
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Apple’ın iPhone 7’de kulaklık girişine son vermesi ile birlikte daha da önem kazanan ürünün şarj sorunu yaşadığı iddia ediliyor.
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Apple’ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu kablosuz kulaklığı Airpods ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada dile getiren kullancılar, AirPods’un bir gecede şarj edilmesine rağmenyüzde 40 oranında güç kaybettiğini iddia ediyor.
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Apple’ın iPhone 7’ler ile birlikte vermediği kulaklıklar 779 TL fiyat ile satılıyor.
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Apple, söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.
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