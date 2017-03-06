06 Mart 2017

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Apple’dan sürpriz iPhone hamlesi

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Apple’dan sürpriz iPhone hamlesi
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Apple sessiz sedasız yepyeni bir iPhone 6 modeli satışa çıkardı.

  • Apple, iPhone 7’yi satışa sunduktan sonra Apple Store üzerinden iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin satışlarını durdurmuştu.

  • Hatta iPhone 7’nin çıkışından sonra 16 GB baz model olan iPhone 6s’ler 32 GB depolama birimi ile güncellenmişti.

  • Ancak Apple, bugün sürpriz bir karar ile karşımıza çıkarak iPhone 6 modellerini tekrar satışa sunduğunu açıkladı.

  • Daha önce 16, 64, 128 GB’lık hafızalı modelleri bulunan iPhone 6’lara 32 GB’lık bir model daha eklendi.

  • Türkiye ve Asya pazarında boy gösteren 32 GB iPhone 6 modelleri 2.300 TL fiyat etiketine sahip.

  • 16 GB iPhone 6 modellerini 32 GB depolama birimi ile güncelleyerek satan Apple’ın stokları tüketmek için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.

  • Satışa sunulan 32 GB iPhone 6 modellerinin Apple Store üzerinden satılmadığını belirtelim.
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