Apple’dan sürpriz iPhone hamlesi

Apple sessiz sedasız yepyeni bir iPhone 6 modeli satışa çıkardı.
-
Apple, iPhone 7’yi satışa sunduktan sonra Apple Store üzerinden iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin satışlarını durdurmuştu.
-
Hatta iPhone 7’nin çıkışından sonra 16 GB baz model olan iPhone 6s’ler 32 GB depolama birimi ile güncellenmişti.
-
Ancak Apple, bugün sürpriz bir karar ile karşımıza çıkarak iPhone 6 modellerini tekrar satışa sunduğunu açıkladı.
-
Daha önce 16, 64, 128 GB’lık hafızalı modelleri bulunan iPhone 6’lara 32 GB’lık bir model daha eklendi.
-
Türkiye ve Asya pazarında boy gösteren 32 GB iPhone 6 modelleri 2.300 TL fiyat etiketine sahip.
-
16 GB iPhone 6 modellerini 32 GB depolama birimi ile güncelleyerek satan Apple’ın stokları tüketmek için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.
-
Satışa sunulan 32 GB iPhone 6 modellerinin Apple Store üzerinden satılmadığını belirtelim.