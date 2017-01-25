Apple’a trafik kazası davası

Julio Ceja’nın mağdur olduğu gerekçesiyle ABD yargısına taşımaya karar verdiği olayda iddiaya göre, Ceja’nın kullandığı arabaya arkadan çarpan kadın sürücü, o sırada iPhone’u ile uğraşıyordu ve bu kazaya telefonu sebep oldu.

Ceja’nın açtığı davada Apple’ın 2014 yılında aldığı bir patente dikkat çekildi. Bu patente göre hareket halindeki araçlarda telefon kendisini kilitliyor.

Davada, Apple patentini aldığı bu özelliği kullanmayarak, kar elde etmeyi müşteri güvenliğinden daha önde tutmakla suçlanıyor.

Benzer bir dava geçtiğimiz yıl sürüş sırasında FaceTime özeliğini kullanan kamyon şoförünün bir kadına çarparak öldürmesi sonucu da açılmıştı.

PATENTİ ALINDI AMA…

Apple’ın sahip olduğu “kilitleme” özelliği, tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanların bir kısmı bu özelliğin kullanılmasının ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltacağı konusunda birleşirken, diğer taraftan eleştiriler ve soru işaretleri de var.

Araçtaki diğer sürücülerin telefonlarının kilitlenmesinin nasıl önüne geçilebileceği konusunda henüz bir çözüm üretilmiş değil.

ABD’de trafik kazalarında 2014 yılında 3179 kişi hayatını kaybetmiş, 431 bin kişi yaralanmıştı.

Akıllı telefonlar dikkat dağıtıcı özellikleri nedeniyle trafik kazalarının önemli sebepleri arasında yer almaya başlarken, son yıllarda artan sosyal medya kullanımı da kazaları artıran etkenlerden biri oldu.